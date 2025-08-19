Slušaj vest

Vlasnik mađarskog fudbalskog kluba Kozarmišelni iz tamošnje druge lige (NB II), Atila Feleki preminuo je u 54. godini posle duže bolesti, saopštili su oni na zvaničnoj stranici.

On je igrao za ovaj klub kao mlad, ali je igračku karijeru morao da okonča nešto ranije zbog mnogobrojnih povreda koje je doživljavao. Ipak, odlučio je da ostane u svetu sporta i uz svoj voljeni klub, pa je malo po malo uspevao da se popne u menadžmentu sve do vrha.

Od 2007. godine bio je predsednik ovog tima, piše Nemzeti Sport, a tada je klub doživeo svoje slavne dane, kada je promovisan u drugu diviziju.

- On je bio zvezda vodilja i direktor Kozarmišelnija više od tri decenije. Zahvaljujući njegovoj posvećenosti i radu, klub iz ovog malog grada je postao poznat i prepoznat, a zajedno sa njima je ostvario mnoge nezaboravne uspehe. Radio je svaki dan kako bi ovo čudo iz malog grada uspelo i sada ćemo se postarati da se nikada ne zaboravi sve što je radio. Da se čudo nastavi bez njega, ali za njega - napisali su iz Kozarmišelnija.

Atila Feleki bio je počasni građanin Kozarmišelnija od 2019. godine.

Ne propustiteFudbalNAVIJAČI PAFOSA STIGLI NA MARAKANU: Kadrovi sa lica mesta! (VIDEO)
Navijači Pafosa na Marakani
FudbalKURIR NA LICU MESTA - IGLA NEMA GDE DA PADNE: Nezapamćena gužva ispred Marakane uoči meča protiv Pafosa - Kiprane čeka pakao! (VIDEO)
Gužva ispred Marakane pred Pafos
FudbalRABIO NA TRANSFER LISTI PO KAZNI! Francuski fudbaler pravio haos u svlačionici - klub to neće da toleriše
Adrien Rabio
FudbalCRVENA ZVEZDA - PAFOS: Milojević odabrao 11 startera! Jedna promena u ofanzivi
FK Crvena zvezda

BONUS VIDEO:

Zastave gostujućih navijača Izvor: Kurir