Fudbaleri Crvene zvezde dočekali su ekipu Pafosa na stadionu "Rajko Mitić" u prvom meču plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

Stadion Crvene zvezde je krcat, a "delije" su i ovog puta oduševile ceo svet - novom fantastičnom koreografijom!

Crvena zvezda - Pafos, atmosfera pre meča Foto: Petar Aleksić, Kurir Sport

Koreografija Delija pred pocetak meca sa Pafosom Izvor: MONDO

Zastave gostujućih navijača Izvor: Kurir