Pafos poveo na Marakani protiv Zvezde - 0:1!
ŠOK NA MARAKANI: Evo kako je Crvena zvezda primila gol u 39. sekundi - neverovatno! (VIDEO)
Fudbaleri Crvene zvezde ugostili su Pafos u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.
Tek što je lopta krenula sa centra našeg najvećeg stadiona, gosti sa Kipra su šokirali sve i poveli već u 39. sekundi prvog poluvremena!
Crvena zvezda - Pafos, atmosfera pre meča Foto: Petar Aleksić, Kurir Sport
Loptu je sa centra povukao Koreia i jakim i preciznim udarcem sa preko 20 metara matirao Mateusa za 0:1!
