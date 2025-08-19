Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde ugostili su Pafos u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

Tek što je lopta krenula sa centra našeg najvećeg stadiona, gosti sa Kipra su šokirali sve i poveli već u 39. sekundi prvog poluvremena!

Crvena zvezda - Pafos, atmosfera pre meča Foto: Petar Aleksić, Kurir Sport

Loptu je sa centra povukao Koreia i jakim i preciznim udarcem sa preko 20 metara matirao Mateusa za 0:1!

Ko se ovome nadao...

Crvena zvezda Pafos.jpg

