DELIJE SU ZBOG OVOGA APLAUDIRALE KIPRANIMA: Zastava navijača Pafosa oduševila sve na Marakani
Fudbaleri Pafosa imaju na stadionu "Rajko Mitić" podršku stotinak navijača.
Crvena zvezda - Pafos, atmosfera pre meča Foto: Petar Aleksić, Kurir Sport
Gosti sa Kipra smešteni su u prostoru namenjenom gostujućim navijačima između zapadne i južne tribine.
Pristalice Crvene zvezde početkom utakmice su velikim aplauzom pozdravile potez Kiprana. Navijači Pafosa su na ogradi okačili zastave Kipra, Grčke i Srbije, a pored je stajala i zastava "Nema predaje" sa Kosovom i Metohijom u bojama Srbije.
Kao i u prošlom kolu protiv poljskog Leha, Crvena zvezda igra protiv tima čiji navijači glasno ističu da je Kosovo neraskidiv deo Srbije.
