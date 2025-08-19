Slušaj vest

Fudbaleri Pafosa imaju na stadionu "Rajko Mitić" podršku stotinak navijača.

Crvena zvezda - Pafos, atmosfera pre meča Foto: Petar Aleksić, Kurir Sport

Gosti sa Kipra smešteni su u prostoru namenjenom gostujućim navijačima između zapadne i južne tribine.

Pristalice Crvene zvezde početkom utakmice su velikim aplauzom pozdravile potez Kiprana. Navijači Pafosa su na ogradi okačili zastave Kipra, Grčke i Srbije, a pored je stajala i zastava "Nema predaje" sa Kosovom i Metohijom u bojama Srbije.

Kao i u prošlom kolu protiv poljskog Leha, Crvena zvezda igra protiv tima čiji navijači glasno ističu da je Kosovo neraskidiv deo Srbije.

Crvena zvezda Pafos.jpg
pafos.jpg

Koreografija Delija pred pocetak meca sa Pafosom Izvor: MONDO