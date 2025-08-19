VLADAN MILOJEVIĆ BIO IZUZETNO LJUT POSLE PORAZA OD PAFOSA: Sabijeni smo uz zid!
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u prvoj utakmici plej-ofa za Ligu šampiona od Pafosa u Beogradu.
Kiprani su pred više od 40.000 navijača slavili rezultatom 2:1 (1:0) i tako stekli prednost pred revanš koji se igra za sedam dana.
Vladan Milojević je posle utakmice rekao:
- Mi smo očekivali Pafos kakav nam se danas prikazao. Izuzetno brza ekipa, koristi tranziciju sa dobrim igračima. Igraju dosta snažno, atlete su... Morali smo da dobijamo te duele. U ovako intenzivnim utakmicama morate da dobijate te duele. Lako smo ispali u prvom duelu u 39. sekundi kada smo primili gol. Ali, šta je tu je. Analiziraćemo utakmicu i idemo da odigramo drugo poluvreme. Znamo da smo u deficitu. Treba da pokažemo karakter. Pafos će pored rezultata imati i vremenske prilike. Adaptirani su na to. Mi smo sabijeni uz zid i ako hoćemo da igramo Ligu šampiona, moraćemo tih 90 minuta da budemo na vrhuncu - rekao je šef struke Crvene zvezde.
Na pitanje koliko drugačiju Zvezdu treba očekivati u revanšu, Milojević je dodao:
- Mi sigurno moramo da budemo drugačiji nego danas. Ne treba puno pričati, treba raditi, spremiti se i odigrati još 90 minuta.