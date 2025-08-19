Poznato kada Crvena zvezda i Pafos igraju revanš meč plej-ofa Lige šampiona.
biće vrelo
TO JE TO! Poznat datum i tačna satnica revanša na Kipru između Crvene zvezde i Pafosa!
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u prvom meču plej-ofa kvalifikacija za plasman u grupnu fazu Lige šampiona od Pafosa rezultatom 2:1.
Strelci za Pafos bili su Koreja i Bruno Felipe sa bele tačke, da bi Duarte takođe iz jedanaesterca postavio konačnih 1:2!
Crvena zvezda - Pafos Foto: Petar Aleksić
Revanš meč između Crvene zvezde i Pafosa zakazan je za 26. avgust (utorak) od 21.00!
Videćemo da li će Zvezda na Kipru uspeti da nadoknadi minus od jednog gola iz Beograda.
