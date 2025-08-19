Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u prvom meču plej-ofa kvalifikacija za plasman u grupnu fazu Lige šampiona od Pafosa rezultatom 2:1.

Strelci za Pafos bili su Koreja i Bruno Felipe sa bele tačke, da bi Duarte takođe iz jedanaesterca postavio konačnih 1:2!

Crvena zvezda - Pafos Foto: Petar Aleksić

Revanš meč između Crvene zvezde i Pafosa zakazan je za 26. avgust (utorak) od 21.00! 

Videćemo da li će Zvezda na Kipru uspeti da nadoknadi minus od jednog gola iz Beograda.

Ne propustiteFudbalSVIMA JE SRCE STALO NA MARAKANI: Ovako je Bruno Duarte doneo nadu Crvenoj zvezdi! (VIDEO)
Bruno Duarte
FudbalDELIJE SU ZBOG OVOGA APLAUDIRALE KIPRANIMA: Zastava navijača Pafosa oduševila sve na Marakani
Crvena zvezda Pafos
FudbalELŠNIK IGRAO RUKOM - PEPE RUTINSKI MATIRAO MATEUSA: Pogledajte kako je Pafos poveo sa 2:0
Pafos
TenisDANILOVIĆ/ĐOKOVIĆ - ANDREJEVA/MEDVEDEV: Olga i Novak izgubili prvi set
Olga i Novak u miks dublu

BONUS VIDEO:

Gol Crvene zvezde protiv Pafosa Izvor: MONDO