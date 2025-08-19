Timi Maks Elšnik zna gde "leži problem".
"TO JE PROBLEM NA TIMSKOM NIVOU" Elšnik samokritičan posle poraza od Pafosa
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na svom terenu u Beogradu od kiparskog Pafosa 1:2, u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.
Timi Maks Elšnik bio je prilično samokritičan prema igri svoga tima nakon poraza.
"Mislim sam bilo razmaknuti i ogromna je distanca što su oni koristili. Nismo imali odgovora na njihovu brzinu i kontre. Moramo to analizirati do revanš utakmice. Mislim da moramo imati bolje pozicije. Da znamo gde smo pre prijema lopte. Sada je sve presporo. To je problem na timskom nivou", rekao je Elšnik za "Arenu sport".
Revanš meč se igra za sedam dana na Kipru.
