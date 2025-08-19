Kapiten Crvene zvezde bio je samokritičan posle poraza od Pafosa
Fudbal
MIRKO IVANIĆ OGORČEN: Bio sam među najgorima na terenu
Fudbaleri Crvene zvezde sa negativnim rezultatom idu na revanš Pafosu u plej-ofu za Ligu šampiona.
Crveno-beli su pred svojim navijačima poraženi u prvom meču rezultatom 2:1 (1:0), pa će u revanšu narednog utorka morati da odigraju mnogo bolje.
Crvena zvezda - Pafos Foto: Petar Aleksić
Da je loše izgledala igra Zvezde, slaže se kapiten Mirko Ivanić.
- Ne mogu da kažem da su bili bolji, ali su zaslužili pobedu. Jako smo loše ušli u utakmicu i odmah u prvom minutu primili gol. Posle nismo uspeli da se vratimo. Nismo odigrali dobar meč, ja prvi. Bio sam među gorima na terenu. Ako planiramo da prođemo dalje moramo da krenemo od sebe da se popravimo. Moramo da damo još više. Ovo je bilo baš loše, prvo od moje strane, a potom i od ostatka ekipe.
