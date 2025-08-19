Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde sa negativnim rezultatom idu na revanš Pafosu u plej-ofu za Ligu šampiona.

Crveno-beli su pred svojim navijačima poraženi u prvom meču rezultatom 2:1 (1:0), pa će u revanšu narednog utorka morati da odigraju mnogo bolje.

Crvena zvezda - Pafos Foto: Petar Aleksić

Da je loše izgledala igra Zvezde, slaže se kapiten Mirko Ivanić.

- Ne mogu da kažem da su bili bolji, ali su zaslužili pobedu. Jako smo loše ušli u utakmicu i odmah u prvom minutu primili gol. Posle nismo uspeli da se vratimo. Nismo odigrali dobar meč, ja prvi. Bio sam među gorima na terenu. Ako planiramo da prođemo dalje moramo da krenemo od sebe da se popravimo. Moramo da damo još više. Ovo je bilo baš loše, prvo od moje strane, a potom i od ostatka ekipe.

Ne propustiteFudbalCRVENA ZVEZDA PALA PRED PUNOM MARAKANOM: Crveno-beli moraju da jure minus protiv Pafosa na Kipru za ulazak u Ligu šampiona
Crvena zvezda Pafos.jpg
Fudbal"ŠTA REĆI..." Delije razočarane posle poraza od Pafosa: Mi smo tim koji nema igru...
Delije
Fudbal"TO JE PROBLEM NA TIMSKOM NIVOU" Elšnik samokritičan posle poraza od Pafosa
Timi Maks Elšnik
FudbalVLADAN MILOJEVIĆ BIO IZUZETNO LJUT POSLE PORAZA OD PAFOSA: Sabijeni smo uz zid!
Crvena zvezda Pafos (8).jpeg
FudbalKURIR VIDEO ONO ŠTO NI VAR NIJE! Zvezda pokradena? Detalj o kome će se tek pričati! (EKSKLUZIVNA FOTOGRAFIJA)
Sporan detalj sa meča Crvena zvezda - Pafos

Koreografija Delija pred pocetak meca sa Pafosom Izvor: MONDO