- Ne mogu da kažem da su bili bolji, ali su zaslužili pobedu. Jako smo loše ušli u utakmicu i odmah u prvom minutu primili gol. Posle nismo uspeli da se vratimo. Nismo odigrali dobar meč, ja prvi. Bio sam među gorima na terenu. Ako planiramo da prođemo dalje moramo da krenemo od sebe da se popravimo. Moramo da damo još više. Ovo je bilo baš loše, prvo od moje strane, a potom i od ostatka ekipe.