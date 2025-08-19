Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Pafosa rezultatom 2:1 u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

Posle meča na stadionu "Rajko Mitić" novinarima se obratio defanzivac Zvezde Miloš Veljković:

- Trener je rekao da će biti tako i tako je i bilo. Reakcija je bila okej, imali su još jednu šansu i dali gol, mislim da nismo igrali dobro, drugo poluvreme je dosta bolje. Imali su nekoliko više šansi, jer smo i mi rizikovali više. Moraćemo u drugu utakmicu da uđemo hrabrije.

Kaže da u revanšu Zvezda mora da bude bolja.

- Mislim da moramo da iskoristimo šansu i da budemo još bolji. Znali smo šta rade, duge lopte, tako su dali gol, tako da mora da bude fokus od prvog minuta. Na tom nivou te kazne.

Ističe da je trener Milojević dobro pripremio tim, ali da je ipak bilo iznenađenja.

- Jeste, jeste, imamo i mi dosta kreativnih igrača napred i na krilu, ulaze unutra, ostaju široko, idu u dubinu. Mislim da nas je trener dobro pripremio, ali smo bili iznenađeni, prvo taj prvi gol, pa i drugi.

Bilo je ponovo promena u defanzivnoj liniji zbog odsustava...

- Odličan je bio, teško je za njega da uđe u takvu utakmicu, ali je kao protiv Leha odigrao fenomenalno, ali je odigrao dobru utakmicu, može da bude ponosan.

