Predsednik fudbalskog kluba Olimpik iz Marseja Pablo Longoria izjavio je da je sukob između Adriena Rabioa i Džonatana Roua, koji se dogodio u petak u svlačionici posle poraza od Rennesa (0:1), bio "događaj ekstremnog nasilja i nešto neviđeno u fudbalu".

"Morali smo da donesemo odluku posle događaja koji je prevazišao sve prihvatljive granice u jednom fudbalskom klubu. To je odluka koja štiti instituciju i sezonu", rekao je Longoria za AFP.

Rabio (30), standardni reprezentativac Francuske, i engleski napadač Rou odmah su udaljeni iz ekipe, a zatim stavljeni na transfer listu.

Dok je odlazak Rou bio očekivan, iznenađenje predstavlja to što je OM odlučio da se odrekne Rabioa, koji je u prvoj sezoni na Velodromu postigao devet golova i zabeležio četiri asistencije u 29 prvenstvenih mečeva.

"Iskreno, klub je žrtva ove situacije. Radi se o tuči bez granica, potpuno nesvojstvenoj fudbalskom svetu", naglasio je Longoria.