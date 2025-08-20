Slušaj vest

Fudbaler Luka Aluizi preminuo je u 30. godini života!

On je kolabirao kod kuće pred svojom majkom koja je odmah pozvala hitnu pomoć, ali za njega spasa nije bilo.

Aluizi je pre nekoliko dana potpisao ugovor za otalijanskog niželigaša i trebao je da se pojavi na prvom treningu. Umesto toga, klub je morao da se oglasi tužnim vestima.

"Duboko smo potreseni tragičnim vestima. Luka Aluizi je bio spreman da obuče naš dres i započne novu sportsku avanturu. Klub izjavljuje saučešće porodici i učestvuje u tuzi zbog iznenadonog gubitka Luke", piše u saopštenju.