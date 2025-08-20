CELA SEVERNA MITROVICA U SUZAMA! Telo tragično stradalog fudbalera Luke Popovića dočekano uz pesmu "Što te nema"
Mladi fudbaler Luka Popović (24) iz Severne Mitrovice tragično je nastradao u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu između Ulcinja i Ade Bojane.
Nesrećni mladić je primljen u kritičnom stanju u Klinički centar Crne Gore, sa teškim povredama glave, kičme i pluća. Uprkos naporima lekara, nažalost, izgubio je bitku za život.
Telo tragično stradalog fudbalera je dopremljeno u Severnu Mitrovicu, gde se okupio veliki broj građana da uputi poslednji pozdrav stradalom mladiću.
Telo Luke Popovića dočekano je uz baklje i pesmu "Što te nema".
Luka Popović je u ponedeljak sahranjen u mestu Rudare kod Severne Mitrovice.
Vest o njegovoj smrti saopštili su njegovi fudbalski klubovi – matični FK Trepča, uz izraze dubokog saučešća porodici, prijateljima i saigračima. Klub je podsetio da je Popović odrastao u Trepči, gde je započeo karijeru sa samo šest godina i debitovao za prvi tim sa 16.
Od Luke se oprostio i aktuelni FK Rudar iz Kosovske Mitrovice, naglašavajući da on nije bio samo fudbaler, već i „dete kluba, čovek za primer, skroman i vredan, uvek spreman da pomogne drugima“. „Danas tuguje ceo naš klub – treneri, saigrači, prijatelji. Luka će zauvek živeti na našem terenu i u našim srcima“, poručili su iz Rudara.
Tokom karijere Popović je, osim za Trepču i Rudar, nastupao i za više klubova širom Srbije – Prvi maj iz Rume, Timok iz Zaječara, Železničar Pančevo, Radnički Niš, Radnički Obrenovac, kao i Mokru Goru i Rudar iz Kostolca.
Fudbalske utakmice u srpskim ligama utakmice su počeli minutom ćutanja odajući mu tako poštu.