Slušaj vest

Mladi fudbaler Luka Popović (24) iz Severne Mitrovice tragično je nastradao u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu između Ulcinja i Ade Bojane.

Nesrećni mladić je primljen u kritičnom stanju u Klinički centar Crne Gore, sa teškim povredama glave, kičme i pluća. Uprkos naporima lekara, nažalost, izgubio je bitku za život.

Telo tragično stradalog fudbalera je dopremljeno u Severnu Mitrovicu, gde se okupio veliki broj građana da uputi poslednji pozdrav stradalom mladiću.

Telo Luke Popovića dočekano je uz baklje i pesmu "Što te nema".

Telo Luke Popovića dopremljeno u Severnu Mitrovicu Foto: Screenshot / Facebook

Luka Popović je u ponedeljak sahranjen u mestu Rudare kod Severne Mitrovice.

Vest o njegovoj smrti saopštili su njegovi fudbalski klubovi – matični FK Trepča, uz izraze dubokog saučešća porodici, prijateljima i saigračima. Klub je podsetio da je Popović odrastao u Trepči, gde je započeo karijeru sa samo šest godina i debitovao za prvi tim sa 16.

Od Luke se oprostio i aktuelni FK Rudar iz Kosovske Mitrovice, naglašavajući da on nije bio samo fudbaler, već i „dete kluba, čovek za primer, skroman i vredan, uvek spreman da pomogne drugima“. „Danas tuguje ceo naš klub – treneri, saigrači, prijatelji. Luka će zauvek živeti na našem terenu i u našim srcima“, poručili su iz Rudara.

Tokom karijere Popović je, osim za Trepču i Rudar, nastupao i za više klubova širom Srbije – Prvi maj iz Rume, Timok iz Zaječara, Železničar Pančevo, Radnički Niš, Radnički Obrenovac, kao i Mokru Goru i Rudar iz Kostolca.