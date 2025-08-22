Slušaj vest

Engleski fudbalski klub Četam taun objavio je da je angažovao Madelin Rajt.

Rajt igra na mestu napadača, a ovo će joj biti svojevrstan povratak u fudbal.

Madelin Rajt

Fudbal često zna da ispiše neke neverovatne životne priče koji mogu da se pretvore u romane.

Čudesna sudbina zadesila je i vrelu Britanku, Madelin Rajt. Nekadašnja fudbalerka Čarltona ostala je bez kluba 2020. godine kada je napravila niz skandala. Vozila je u pijanom stanju, kačila golišave fotografije na društvene mreže, te je svojim postupcima naterala čelnike kluba da je oteraju.

Kako je ostala bez plate priključila se platformi "Only fans", otvorila je profil na ovom sajtu za odrasle i tu "zarađivala za hleb".

Igrala je za Lejton Orijent i Milvol.

Svojevremeno je, u razgovoru za britanski tabloid "The Sun", otvorila dušu o košmaru kroz koji je prošla.

- Volela sam Čarlton, svoje trenere i saigračice. Ta odluka me je slomila. Kada se sve to dogodilo, shvatila sam koliko sam ljudi izneverila. Međutim, ono što se desilo otvorilo mi je vrata drugim industrijama. Jedna karijera je završena, ali je druga počela - rekla je Rajtova i dodala:

- Prve godine sam na "Only fans" platformi zaradila pola miliona funti, ne mogu da lažem. Sada putujem i uživam u luksuznim stvarima, a mesečna preplata za moj kanal je 24 funte.

Dakle, sada Madlen ima dva izvora prihoda i provodi najlepše dane svog života!