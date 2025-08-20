Novi trener ekipe Budućnosti je Ivan Delić.
BRZO REAGOVALI
BUDUĆNOST ESKPRESNO NAŠLA ZAMENU ZA LALATOVIĆA: Podgoričani pronašli novog trenera posle ostavke srpkog stručnjaka
Slušaj vest
Srpski stručnjak Nenad Lalatović podneo je ostavku na klupi podgoričke Budućnosti zbog loših rezultata.
Nije dugo trebalo timu iz Podgorice trebalo da pronađe zamenu na klupi šampiona Crne Gore, posle ostavke koju je podneo Lalatović
U narednom periodu na klupi tima će biti Ivan Delić, koji je u prethodnom periodu bio pomoćnik Ivana Brnovića, pa i kod Nenada Lalatovića.
Za Budućnost je odigrao 115 utakmica (postigao 16 golova), bio izuzetno važan u osvajanju titule 2008. godine.
Reaguj
Komentariši