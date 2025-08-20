Slušaj vest

Srpski stručnjak Nenad Lalatović podneo je ostavku na klupi podgoričke Budućnosti zbog loših rezultata.

Nije dugo trebalo timu iz Podgorice trebalo da pronađe zamenu na klupi šampiona Crne Gore, posle ostavke koju je podneo  Lalatović

U narednom periodu na klupi tima će biti Ivan Delić, koji je u prethodnom periodu bio pomoćnik Ivana Brnovića, pa i kod Nenada Lalatovića.

Za Budućnost je odigrao 115 utakmica (postigao 16 golova), bio izuzetno važan u osvajanju titule 2008. godine.

