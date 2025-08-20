Slušaj vest

"Osećaj je neverovatan, pre svega bih se zahvalio upravi kluba i treneru Vladanu Milojeviću na ukazanoj prilici. Siguran sam da ću se odužiti i nastavljam vredno da radim", rekao je Draškić, a preneo je klub.

Vuk Draškić trenutno nastupa za OFK Beograd kao pozajmljen igrač.

"Srećan sam što sam u OFK Beogradu na pozajmici, zaista su me momci lepo prihvatili. Nadam se da ću pružati što bolje partije i napredovati u fudbalskom smislu", dodao je Draškić.

Prošle sezone bio je deo omladinske ekipe Crvene zvezde koja je nastupala u Ligi šampiona.

"Bila su to neverovatne utakmice i pre svega veoma značajne za moj napredak. Bez takvih duela ne bih napredovao u ovoj meri", zaključio je Draškić.

Vuk Draškić je rođen 11. maja 2007. godine u Užicu. U Crvenu zvezdu je stigao 2020. godine i od tada je nastupao za mlađe selekcije kluba. Ugovor je prvi put produžio leta 2023. godine, a nastupao je u Ligi šampiona za mlade, Omladinskoj ligi Srbije i klubu Grafičar.