Fudbaler Arsenala, Kai Haverz (26), odsutan je s terena zbog povrede koljena, prenosi „Sky Sports“. Njemački reprezentativac je propustio trening londonskog kluba, a nakon dodatnih medicinskih pregleda bit će poznato koliko dugo će izostati.

Haverz nije bio starter u prvom kolu Premijer lige protiv Manchester Uniteda (1:0), već je ušao u igru u 60. minuti umjesto najskupljeg pojačanja Đekereša.

Prošle sezone Haverz je odigrao 36 utakmica za Arsenal i postigao 15 golova, ali je zbog prethodnih problema s povredom bio odsutan tri mjeseca.