Haverc van terena zbog povrede kolena
PREMIJER LIGA
ARSENAL PONOVO U PROBLEMU: Povredio se jedan od najboljih igrača tobdžija
Slušaj vest
Fudbaler Arsenala Kaj Haverc ponovo se povredio
Haverc je odsutan je s terena zbog povrede kolena, nemački reprezentativac je propustio trening londonskog kluba, a nakon dodatnih medicinskih pregleda bit će poznato koliko dugo će izostati.
Haverc nije bio starter u prvom kolu Premijer lige protiv Mančester junajteda, već je ušao u igru u 60. minuti umjesto najskupljeg pojačanja Đekereša.
Prošle sezone Haverz je odigrao 36 utakmica za Arsenal i postigao 15 golova, ali je zbog prethodnih problema s povredom bio odsutan tri meseca.
Reaguj
Komentariši