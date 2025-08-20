Slušaj vest

Fudbaler Arsenala Kaj Haverc ponovo se povredio

Haverc  je odsutan je s terena zbog povrede kolena, nemački reprezentativac je propustio trening londonskog kluba, a nakon dodatnih medicinskih pregleda bit će poznato koliko dugo će izostati.

Haverc nije bio starter u prvom kolu Premijer lige protiv Mančester junajteda, već je ušao u igru u 60. minuti umjesto najskupljeg pojačanja Đekereša.

Prošle sezone Haverz je odigrao 36 utakmica za Arsenal i postigao 15 golova, ali je zbog prethodnih problema s povredom bio odsutan tri meseca.

