Fudbalski klub Rad je rešio probleme sa kojima se suočavao godinama, te povratak kultnog kluba sa Banjice na veliku scenu počinje za vikend iz Zaklopače

Godinama se FK Rad muči i tavori po nižim ligama, te je nekada kultni klub, koji je iznedrio brojne velike igrače, dotakao dno i ispao u Prvu beogradsku ligu. Sezonu koja dolazi, Rad će provesti u "C" grupi Prve beogradske lige, ali se sprema veliki povratak

Rad je rešio finansijske probleme i to putem reprograma sa nekim bivšim igračima.

Ovu informaciju je u izjavi za medije potvrdio direktor Rada Miloš Tanović.

„Pre svega, želim da se zahvalim svim bivšim saigračima i trenerima koji su prepoznali trenutak i pokazali spremnost da potpišemo sporazum i rešimo blokadu. Ovo su, bez sumnje, najteži trenuci u istoriji našeg kluba, ali verujem da zajedništvom možemo da ih prevaziđemo.

Takođe, veliku zahvalnost dugujem igračima koji su u ovom trenutku stali uz nas i došli da pomognu. Posebno želim da pozovem sve dečake da se priključe našoj omladinskoj školi, koju smo dodatno osnažili u svim segmentima, jer je to ulaganje u budućnost Rada.

Pozivam i sve navijače – sve Radovce – da dođu na tribine i podrže plavo-bele u ovim teškim trenucima. FK Rad je simbol Beograda, i tako mora i da ostane. Naša ideja je jasna – da promovišemo sport i samo sport, da klub nastavi da živi i da se razvija u duhu vrednosti koje je uvek nosio”, rekao je Miloš Tanović direktor Rada.