PROMENE U JUNAJTEDU: Stiven Torpi na važnoj funkciji
Stiven Torpi imenovan je za novog direktora akademije Mančester junajteda, saopštio je danas engleski fudbalski klub.
Torpi (43) će na ovoj funkciji da zameni Nika Koksa, koji će preuzeti mesto tehničkog direktora Evertona.
Torpi je do sada bio direktor fudbalske akademije Brentforda, a pre toga je radio u omladinskim kategorijama Mančester sitija i Liverpula.
"Veoma sam ponosan što imam ovu priliku da vodim akademiju Mančester junajteda. Očigledno je da je ovo sjajno vreme da se pridružim Junajtedu, jer klub ulazi u novu, uzbudljivu eru. Naš primarni cilj je da stvorimo igrače, koji će biti spremni da se priključe prvom timu", izjavio je, između ostalog, Torpi, preneo je zvanični sajt Mančester junajteda.
