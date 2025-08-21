Slušaj vest

Stiven Torpi imenovan je za novog direktora akademije Mančester junajteda, saopštio je danas engleski fudbalski klub.

Torpi (43) će na ovoj funkciji da zameni Nika Koksa, koji će preuzeti mesto tehničkog direktora Evertona.

Torpi je do sada bio direktor fudbalske akademije Brentforda, a pre toga je radio u omladinskim kategorijama Mančester sitija i Liverpula.

"Veoma sam ponosan što imam ovu priliku da vodim akademiju Mančester junajteda. Očigledno je da je ovo sjajno vreme da se pridružim Junajtedu, jer klub ulazi u novu, uzbudljivu eru. Naš primarni cilj je da stvorimo igrače, koji će biti spremni da se priključe prvom timu", izjavio je, između ostalog, Torpi, preneo je zvanični sajt Mančester junajteda.

Ne propustiteFudbalISPLIVALI NOVI UŽASAVAJUĆI SNIMCI! Čoveka skinuli do gole kože, pa nemilosrdno mlatili! Drugi pada sa ogromne visine posle brutalnog napada huligana!
napad huligana
FudbalSTRAVIČNI SNIMCI NASILJA! Horor na stadionu: Huligan motkom udarao dete po glavi, ljudi skakali sa tribine - ima i mrtvih!
huligan
FudbalZBOG RATA U GAZI: Italijanska asocijacija fudbalskih trenera podigla glas protiv Izraela
profimedia0507218692.jpg
FudbalLUDNICA U LONDONU - ARSENAL U ZADNJI ČAS TOTENHEMU UKRAO POJAČANJE Sjajni napadač za 70.000.000 evra stiže na "Emirejts"
Ebereči Eze
FudbalDRAMA NA POMOLU: Angolci mole Mesija da bojkotuje utakmicu
profimedia-0936565195.jpg
FudbalBUDUĆNOST ESKPRESNO NAŠLA ZAMENU ZA LALATOVIĆA: Podgoričani pronašli novog trenera posle ostavke srpkog stručnjaka
Nenad Lalatović

Kevin De Brujne otišao iz Mančester sitija Izvor: Arena Sport