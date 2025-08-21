Torpi je do sada bio direktor fudbalske akademije Brentforda, a pre toga je radio u omladinskim kategorijama Mančester sitija i Liverpula.

"Veoma sam ponosan što imam ovu priliku da vodim akademiju Mančester junajteda. Očigledno je da je ovo sjajno vreme da se pridružim Junajtedu, jer klub ulazi u novu, uzbudljivu eru. Naš primarni cilj je da stvorimo igrače, koji će biti spremni da se priključe prvom timu", izjavio je, između ostalog, Torpi, preneo je zvanični sajt Mančester junajteda.