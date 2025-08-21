Slušaj vest

Nekoliko stotina navijača Partizana je na Novom Beogradu počasnom šetnjom odalo poštu brutalno ubijenom navijaču crno-belih Demiru Jukiću.Na osmu godišnjicu od njegove smrti, prijatelji i kolege sa tribina na jedinstven način su obeležili ovaj tužan dan.

Momci su zapalili baklje i na ogradi raširili transparent na kojem je pisalo njegovo ime i prezime.

Podsetmio, navijač Partizana Demir Jukić (18) preminuo je od posledica ranjavanja u obračunu sa navijačima Crvene zvezde početkom juna 2017. godine u ulici Dr Ivana Ribara 98 preko puta Bloka 45 u Beogradu.

Jukić je kobne večeri bio kod drugova kada je došlo do obračuna Grobara i Delija. Teško ranjenog Demira prevezli su u KBC Zemun, ali je mladić posle nešto više od dva meseca nažalost izgubio bitku za život.

Prema još uvek nezvaničnim informacijama, grupu navijača Partizana "Vandal bojs" napala je kobne večeri grupa navijača Crvene zvezde, od kojih je jedan potegao pištolj i pucao u pravcu "Grobara". Isti izvori navode da je do obračuna došlo zbog nekoliko grafita koje su navijači suparničkog kluba prefarbali.

