Nekoliko stotina navijača Partizana je na Novom Beogradu počasnom šetnjom odalo poštu brutalno ubijenom navijaču crno-belih Demiru Jukiću.Na osmu godišnjicu od njegove smrti, prijatelji i kolege sa tribina na jedinstven način su obeležili ovaj tužan dan. 

Vandal bojsi ne zaboravljaju svoje 

Momci su zapalili baklje i na ogradi raširili transparent na kojem je pisalo njegovo ime i prezime. 

Drugari Demira Jukića organizovali feštu Izvor: Privatna arhiva

Podsetmio, navijač Partizana Demir Jukić (18) preminuo je od posledica ranjavanja u obračunu sa navijačima Crvene zvezde početkom juna 2017. godine u ulici Dr Ivana Ribara 98 preko puta Bloka 45 u Beogradu.

Jukić je kobne večeri bio kod drugova kada je došlo do obračuna Grobara i Delija. Teško ranjenog Demira prevezli su u KBC Zemun, ali je mladić posle nešto više od dva meseca nažalost izgubio bitku za život.

Prema još uvek nezvaničnim informacijama, grupu navijača Partizana "Vandal bojs" napala je kobne večeri grupa navijača Crvene zvezde, od kojih je jedan potegao pištolj i pucao u pravcu "Grobara". Isti izvori navode da je do obračuna došlo zbog nekoliko grafita koje su navijači suparničkog kluba prefarbali.

Tuga ne prestaje

Tragično izgubio život Foto: Fejsbuk, Moj Beograd Instagram Printscreen

 Patnja je sve veća

Neutešan otac tada je za medije izjavio da je njegov sin nastradao ni kriv ni dužan.

- Sve što znamo je da je došlo do koškanja zbog navijačkih grafita. Voleo bih kada bi se vlasti više pozabavile ovim pitanjem, da mladi ne ginu ovako. Država ništa ne preduzima. Demi nije bio vatreni navijač, to su bila klinačka posla - kaže očajni otac.

