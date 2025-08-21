Slušaj vest

Srpski fudbaler Viktor Radojević će karijeru nastaviti u američkoj MLS ligi.

U poslednjem danu tamošnjeg prelaznog roka Čikago Fajer će u transferu vrednom 1.500.000 evra dovesti levog beka TSC-a iz Bačke Topole, javljaju mediji u Americi.

Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Radojević je nedavno produžio ugovor sa TSC-om do 2028. godine, ali srpski superligaš nije mogao da odoli ponudi za 21-godišnjaka koga je bez obeštećenja doveo iz Crvene zvezde prošlog leta.

Prema dogovoru dva kluba crveno-beli imaju pravo na polovinu iznosa od narednog transfera. Tako će TSC i Zvezda podeliti po 750.000 evra.

Pravio haos u Humskoj

Viktor Radojević postao je poznat široj sportskoj javnosti posle prošlogodišnjeg meča Kupa Srbije u kom je TSC izbacio Partizan u četvrtfinalu.

Regularni deo utakmice završen je rezultatom 0:0, pa je izvođenje jedanaestereca odlučivalo pobednika.

Nakon Degeneka, još nekoliko fudbalera TSC-a su posle postigutog gola iz penala ulazili u sukob ili sa publikom, ili sa golmanom Jovanovićem, dok je Lazetić dobio i crveni karton.

1/6 Vidi galeriju Viktor Radojević Partizan TSC Foto: Starsport/Srđan Stevanović

“Izvinjavam se svima zbog nepromišljenog poteza. Ponelo me je, u žaru utakmice koja je bila izuzetno važna za naš klub sam prenaglio u reakciji i svestan sam da sam pogrešio. Nisam imao nameru da na bilo koji način provociram ili uvredim navijače Partizana. Ne znam još uvek na koliko ću biti kažnjen, ali mi je žao i što sam zbog nepromišljene reakcije ostavio moju ekipu na cedilu”, rekao je Radojević tada.

- Kao klub mi ćemo Marka Lazetića i Viktora Radojevića oštro da kaznimo! Nedopustivo je da se onako ponašaju. Ali, moram da stanem i u njihovu odbranu, jer su obojica mladi, praktično deca. Bilo je provokacija, ali oni ne smeju da tako reaguju. Zato smo se odlučili da ih kaznimo, da takve gluposti više nikada ne rade. Roditeljski se ponašamo prema njima, jer su naša deca. Tako ih doživljavamo i otuda kazna. Svašta se čulo sa tribina, bilo je mnogo ružno, međutim oni ne smeju da reaguju na takve stvari. Verujem da je i dole, na terenu, bilo svega i svačega... Rade emocije, svi imaju neke taktike da poremeti protivnika. I jedni i drugi žele rivala da izbace iz takta, pa ne biraju sredstva... Ali, ponavljam, tako se ne reaguje, mnogo je sve to bilo ružno. I neće se ponoviti - istakao je tada Žemberi.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: