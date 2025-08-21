Tom Bišof tek je stigao u Bajern, a već je morao na operaciju
NEVOLJE
FUDBALER BAJERNA HITNO OPERISAN! Žestok udarac za tim iz Minhena pred start Bundeslige!
Fudbaler minhenskog Bajerna, Tom Bišof, morao je na hitnu operaciju slepog creva i nije poznato koliko će odsustvovati.
Bišof (20), stigao je u Bajern u junu i to kao slobodan igrač iz Hofenhajma, a debitovao je za minhenskog velikana protiv Benfike na Svetskom klupskom prvenstvu.
Tom Bišof Foto: Gladys Chai von der Laage / imago sportfotodienst / Profimedia, Pressefoto Rudel/Robin Rudel / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia
Igrao je i protiv Štutgata u Superkupu Nemačke u kom je Bajern slavio sa 2:1, ali su mu posle toga ustanovljeni zdravstveni problemi.
Mladi Bišof će sada propustiti početak sezone u Bundesligi i to zbog oporavka posle operacije.
Bajern je potvrdio da nema određen datum povratka. Minhenski klub će na startu Bundeslige igrati protiv Lajpciga (petak, 20.30).
