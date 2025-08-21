Slušaj vest

Fudbaler minhenskog Bajerna, Tom Bišof, morao je na hitnu operaciju slepog creva i nije poznato koliko će odsustvovati.

Bišof (20), stigao je u Bajern u junu i to kao slobodan igrač iz Hofenhajma, a debitovao je za minhenskog velikana protiv Benfike na Svetskom klupskom prvenstvu.

Igrao je i protiv Štutgata u Superkupu Nemačke u kom je Bajern slavio sa 2:1, ali su mu posle toga ustanovljeni zdravstveni problemi.

Mladi Bišof će sada propustiti početak sezone u Bundesligi i to zbog oporavka posle operacije.

Bajern je potvrdio da nema određen datum povratka. Minhenski klub će na startu Bundeslige igrati protiv Lajpciga (petak, 20.30).

