Slušaj vest

Engleska fudbalska Premijer liga oborila je rekord u potrošnji na transfere u jednom prelaznom roku, pošto su ovog leta premašili cifru od 2,74 milijarde evra, navodi Bi-Bi-Si.

Dosadašnji rekord držalo je leto 2023. godine, kada su Englezi potrošili 2,73 milijarde evra.

Ovog leta je najveću potrošnju imao prvak Engleske Liverpul, koji je potrošio 340 miliona evra.

(Fonet)

Ne propustiteFudbalLIDS DOVEO IGRAČA MILANA: Noa Okafor stiže u Premijer ligu
Noa Okafor
FudbalPROMENE U JUNAJTEDU: Stiven Torpi na važnoj funkciji
Mančester junajted
FudbalLUDNICA U LONDONU - ARSENAL U ZADNJI ČAS TOTENHEMU UKRAO POJAČANJE Sjajni napadač za 70.000.000 evra stiže na "Emirejts"
Ebereči Eze
FudbalSAGA SA VISOM JOŠ UVEK NIJE GOTOVA: Brendford odbio ponudu Njukasla od 40 miliona funti
12693072.jpg

Podrška fudbalerima Leha posle utakmice na Marakani Izvor: Kurir