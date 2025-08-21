Najveći pojedinačni trensfer bio je Florijana Virca u Liverpul, za 115 miliona evra.
PAO REKORD NA OSTRVU: Potrošeno najviše novca u istoriji Premijer lige!
Engleska fudbalska Premijer liga oborila je rekord u potrošnji na transfere u jednom prelaznom roku, pošto su ovog leta premašili cifru od 2,74 milijarde evra, navodi Bi-Bi-Si.
Dosadašnji rekord držalo je leto 2023. godine, kada su Englezi potrošili 2,73 milijarde evra.
Ovog leta je najveću potrošnju imao prvak Engleske Liverpul, koji je potrošio 340 miliona evra.
