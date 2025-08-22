Slušaj vest

"Veoma sam zadovoljan što sam potpisao novi ugovor sa Crvenom zvezdom i zahvalan sam upravi kluba na pruženoj prilici. Mnogo se stvari promenilo od prethodnog potpisa 2023. godine. Debitovao sam za prvi tim Zvezde, kao i za seniorsku ekipu Grafičara. To me podstiče da još više radim", naveo je Luka Zarić (16), a preneo sajt kluba.

Srpski krilni napadač ponikao je u omladinskoj školi Crvene zvezde, a sezonu je započeo u ekipi Grafičara.

Za prvi tim Crvene zvezde debitovao je 15. avgusta u utakmici Super lige Srbije protiv Mladosti iz Lučana.

"Kada su u pitanju moje karakteristike, odlikuju me brzina i igra jedan na jedan. Zadovoljan sam kako je krenula nova sezona, ispunio sam san debijem za prvi tim i to me dodatno motiviše. Želim da odigram utakmicu i na našem stadionu, da postignem gol na 'večitom' derbiju, kao i da nastupam u Ligi šampiona sa voljenim klubom", dodao je Zarić.

(Beta)