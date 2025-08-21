"NOVI MESI" NA POZAJMICI U LEVERKUZENU: Klaudio Ečeveri do kraja sezone ostaje u Bajeru
"Klaudio Ečeveri je tehnički nadaren, energičan igrač koji je veoma dinamičan između linija odakle predstavlja pretnju. Klasičan je fudbaler - veoma dobar u driblingu, direktno ide napred i uvek je u stanju da pozitivno uvede svoje saigrače u igru. Fudbalski navijači dolaze na utakmice da gledaju igrače poput Klaudija. Njegova kreativnost će doneti nove i atraktivne elemente našoj igri", naveo je generalni direktor za sport Bajer Leverkuzena Simon Rolfs, a preneo sajt kluba.
Klaudio Ečeveri (19) se 27. februara ove godine pridružio ekipi Mančester sitija, u koju je prešao iz River Plejta.
Argentinski ofanzivni vezista je od tad odigrao samo tri utakmice za engleski klub.
"Fantastično je za mene to što ću napraviti sledeće korake sa šampionima Nemačke iz 2024. godine, koji su sada u Bundesligi i Ligi šampiona. Želim da dobijem mnogo minuta na terenu i da se razvijam u još boljeg igrača iz nedelje u nedelju. Mnogo mladih igrača je stiglo do vrha igre ovde u Bajer Leverkuzenu. Želim da krenem tim putem u predstojećoj sezoni i da doprinesem tome da Bajer postigne velike stvari", rekao je Ečeveri, koji će u Bajeru nositi dres sa brojem devet.
(Beta)