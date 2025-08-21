"Klaudio Ečeveri je tehnički nadaren, energičan igrač koji je veoma dinamičan između linija odakle predstavlja pretnju. Klasičan je fudbaler - veoma dobar u driblingu, direktno ide napred i uvek je u stanju da pozitivno uvede svoje saigrače u igru. Fudbalski navijači dolaze na utakmice da gledaju igrače poput Klaudija. Njegova kreativnost će doneti nove i atraktivne elemente našoj igri", naveo je generalni direktor za sport Bajer Leverkuzena Simon Rolfs, a preneo sajt kluba.

"Fantastično je za mene to što ću napraviti sledeće korake sa šampionima Nemačke iz 2024. godine, koji su sada u Bundesligi i Ligi šampiona. Želim da dobijem mnogo minuta na terenu i da se razvijam u još boljeg igrača iz nedelje u nedelju. Mnogo mladih igrača je stiglo do vrha igre ovde u Bajer Leverkuzenu. Želim da krenem tim putem u predstojećoj sezoni i da doprinesem tome da Bajer postigne velike stvari", rekao je Ečeveri, koji će u Bajeru nositi dres sa brojem devet.