Grčki tim, predvođen Andrijom Živkovićem, nije zasijao na Jadranu
Fudbal
TUMBA ĆE MORATI DA PODRHTAVA: PAOK poražen na gostovanju Rijeci, sledi revanš u Solunu
Slušaj vest
Fudbaleri grčkog PAOK-a poraženi su na gostovanju Rijeci u prvoj utakmici plej-ofa za Ligu Evrope.
Hrvatski šampion je slavio 1:0, a jedini gol je postigao Menalo u 39. minutu.
PAOK Foto: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia, FK Partizan, Screenshot
Vidi galeriju
Grčki tim, predvođen Andrijom Živkovićem, nije zasijao na Jadranu, pa nema sumnje da će u revanšu stadion "Tumba" u Solunu morati da podrhtava od energije navijača kako bi nadoknadili minus sa "Rujevice".
Reaguj
Komentariši