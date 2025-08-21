Slušaj vest

Fudbaleri grčkog PAOK-a poraženi su na gostovanju Rijeci u prvoj utakmici plej-ofa za Ligu Evrope.

Hrvatski šampion je slavio 1:0, a jedini gol je postigao Menalo u 39. minutu.

PAOK Foto: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia, FK Partizan, Screenshot

 Grčki tim, predvođen Andrijom Živkovićem, nije zasijao na Jadranu, pa nema sumnje da će u revanšu stadion "Tumba" u Solunu morati da podrhtava od energije navijača kako bi nadoknadili minus sa "Rujevice".

