Mnogi navijači Partizana su se nadali da bi Matija Nastasić ovog leta mogao da dođe u Humsku, ali sada je jasno da od toga nema ništa.

Iskusni defanzivac postao je fudbaler kluba Al Ula, novog prvoligaša u šampionatu Saudijske Arabije. Po dolasku u klub Nastasić je istakao sledeće:

Matija Nastasić Foto: Manu Reino/DeFodi Images/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

- Veoma sam ponosan što nosim dres Al Ule i zahvaljujem upravi što mi je poverila i pružila mi ovu priliku. Veoma sam uzbuđen što ću preuzeti ovo novo iskustvo i trudiću se da dam sve od sebe kako bih ostvario težnje uprave kluba i navijača.

Ubrzo posle promocije na društvenim mrežama, dobrodošlicu u Saudijsku Arabiju, Nastasiću je poželeo Vladimir Stojković.

- Salam Alaikum - napisao je Stojke Matiji, a ovaj mu je odgovorio "alejkum selam", što znači u prevodu mir i sa tobom.

Vladimir Stojković poželeo dobrodošlicu Matiji Nastasiću u Saudijsku Arabiju
Foto: Printscreen

Matija Nastasić je u karijeri bio igrač Partizana, Teleoptika, Fiorentine, Mančester sitija, Šalkea, Majorke i Leganesa. Sa 32 godine je odlučio da ode u Saudijsku Arabiju.

