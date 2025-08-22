Slušaj vest

Nije se to dogodilo čitave prethodne sezone, a poslednji put je to pošlo za nogom sada već bivšem napadaču Brđana Vinisijusu Melu, koji je 26. aprila prošle godine, u trijumfu protiv lučanske Mladosti na Banovom brdu od 4:1 pogađao u 40. i 49. minutu.

Dugo se čekalo na nekoga ko će učiniti ono što je sadašnji napadač Al Džazire iz Ujedninjenih Arapskih Emirata. A to je uspeo Uroš Miladinović, koji od početka sezone igra sjajno, ovoga puta bio je i u golgeterskoj formi, u pobedu protiv Spartaka (2:1) ugradio je dva gola, pogađao je u 35. i 76. minutu.

„Nije bitno ko postiže golove, mada je uvek dobar osećaj kad se zatrese protivnička mreža. Posebno kad se je taj pogodak vredan pobede, kao što je bio moj drugi protiv Spartaka. Ali, tog gola ne bi bilo da Radosavljević nije dobio prethodno vazdušni duel, pa da Tedić potom nije asistirao. Fudbal je timska igra, posebno kod nas u Čukaričkom, svi radimo za tim, a kad se pobeđuje uvek neko od pojedinaca iskoči u prvi plan“, kazao je Miladinović.

Ofanzivni vezista Brđana priznao je da ekipi nije bilo lako posle poraza u Surdulici.

„Bili smo pre gostovanja na jugu Srbije u dobrom nizu, imali smo sedam bodova iz tri meča, sekunde su nas delile i od maksimalnog učinka. Ali, Radnik nas je nadigrao i trebalo je što pre da se oporavimo od toga. Uspeli smo, iako nije baš sve protiv Spartaka savršeno funkcionisalo. Raduje me što smo smogli snage da se posle izjednačenja protivnika odmah vratimo u meč i da ponovo povedemo, prošlo je samo dva-tri minuta od njihovog gola. Posle toga je sve bilo lakše. Početak je sezone, ekipa se još uigrava, mada za sada izgledamo sasvim dobro. Verujem da možemo da budemo i mnogo bolji, a dok ne budemo na tom nivou, važno je da se osvajaju bodovi“, istakao je Miladinović.

U međuvremenu, Crvena zvezda je zbog evropskih obaveza odložila meč koji je trebalo da igra protiv Čukaričkog u okviru šestog kola, pa Brđane čeka nešto duža pauza.

„Imali smo i malo više vremena za odmor, a u ponedeljak smo odradili i neuobučajen trening, zajedno sa dečicom naših igrača. Bilo je prelepo, to je zaista potvrda da smo klub koji o svemu brine i da smo prava porodica. I, što je najbitnije, atmosfera u ekipi je vrhunska, a takva je bila i posle poraza u Surdulici, ali i posle pobede protiv Spartaka. Polako se pripremamo za naredni izazov, a to j duel protiv odlične ekipe OFK Beograda. Potom sledi još jedna duža pauza zbog obaveza reprezentacija, a potom i nekoliko zahtevnih utakmica. Ali, ne idemo toliko unapred, korak po korak. Za sada je dobro počelo“, kazao je Miladinović.

Ističe momak rođen 2004. godine u Kruševcu da ga posebno raduje činjenica da je ponovo u timu veliki broj mladih igrača.

„To nije ništa novo za Čukarički, tako je godinama unazad. Ima nas u prvom timu koji smo zajedno nastupali još u mlađim kategorijama, odlično se razumemo. Ali, imamo i veliku podršku starijih igrača, uprava se potrudila da napravi sjajan spoj, koji za sada odlično funkcioniše. Mnogo je lakše kad pored sebe imate Tomovića, Docića, Mirkovića, Cvetkovića, Jovančića, Pavkova, Tedića… U svakom momentu mi mlađi možemo mnogo od njih da naučimo, a oni su tu i da isprave neke naše greške, ukoliko ih bude“, zaključio je Miladinović.