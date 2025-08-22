Slušaj vest

Sport bi trebalo da spaja ljude. Da, otvara nove vidike i prijateljstva, ujedinjuje... Ali...

Neverovatna vest dolazi iz Ukrajine! I to iz ženskog fudbalskog šampionata.

Anastasija Romanjuk
Anastasija Romanjuk fudbalski sudija iz Ukrajine Foto: Printskrin/jutjub

Naime, na utakmici ekipa Kolos iz Kovaljivke i Sestara iz Odese, glavni sudija utakmice Anastasija Romanjuk, koja ima zvanje FIFA arbitra, pokazala je žuti karton fudbalerki Sestara Irini Majborodinoj zbog nesportskog ponašanja i agresivnog vikanja na ruskom. Tako parem piše ukrajinski sportski portal "Xsport".

Incident se dogodio proteklog vikenda, u utakmici trećeg kola prvenstva Ukrajine za žene. Navodno, sudija Anastasija Romanjuk svoju odluku opravdala je rečenicom "da se ne govori jezikom okupatora".

- Mi ovde ne komuniciramo na jeziku Rusije, ovo je ukrajinsko prvenstvo! Žuti karton zbog neslaganja. I zamolila je igračicu da komunicira na ukrajinskom. Ovo je ukrajinsko prvenstvo - tako je sudija objasnila svoju odluku treneru Sestara Denisu Kolčinu, piše "Xsport".

Anastasija Romanjuk ima 41 godinu, rođena je u Ivano-Frankovsku u Ukrajini, od 2015. ima FIFA značku. Od 2017. godine sudi i utakmice muškaraca, a od 2021. i mečeve Premijer lige, najvišeg ranga u Ukrajini.

Utakmica je završena pobedom ekipe Odese rezultatom 2:1. Inače, u Odesi, gradu na Crnom moru, govori se ruski jezik, to je stari ruski grad koji je osnovala ruska carica Katarina Velika, pored pređašnjeg vojnog utvrđenja.

profimedia-1015438683.jpg
Zamerili mu što govori ruski - Andrej Lunjin Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Da je rusofobija ozbiljna problem u Ukrajini pokazuje i primer golmana Reala Andreja Lunjina, koji je nedavno pred okršaj sa Pari Sen Žermenom u polufinalu Svetskog klupskog prvenstva izgovorio jednu reč na ruskom jeziku. Umesto "pivfinal" na ukrajinskom, Lunjin je rekao "polufinal" na ruskom, što je izazvalo gnev njegovih sunarodnika. On je rodom iz grada Berestin u Harkovskoj oblasti, gde se takođe, kao u Odesi, govori isključivo ruski jezik.

Ne propustiteFudbalNOVI SKANDAL U REŽIJI UKRAJINACA! MIJATOVIĆ OGORČEN: Vratićemo im istom merom u Beogradu!
FK PARTIZAN-PRESS_29.JPG
FudbalUKRAJINAC LAJAO NA PARTIZAN, JER SE PLAŠI SVOJE SENKE: Otkriveno zašto je trener Oleksandrije crno-bele nazvao neprijateljima, pominjao rat i Rusiju
kirilo.jpg
FudbalJEZIVE PRETNJE ZA SRPSKOG TRENERA U UKRAJINI: Prošao kroz pakao iz samo jednog razloga... Odjurio posle samo 17 dana!
Željko Ljubenović na predstavljanju u Vorskli
FudbalUKRAJINAC IZ REALA "RAZAPET" ZBOG JEDNE RUSKE REČI! Društvene mreže gore: Ogorčeni sunarodnici osuli drvlje i kamenje po slavnom golmanu! (VIDEO)
profimedia-1015438683.jpg

Zagevanja fudbalera Zvezde uoči okršaja sa Lehom Izvor: Kurir