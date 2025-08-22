Slušaj vest

Sport bi trebalo da spaja ljude. Da, otvara nove vidike i prijateljstva, ujedinjuje... Ali...

Neverovatna vest dolazi iz Ukrajine! I to iz ženskog fudbalskog šampionata.

Anastasija Romanjuk fudbalski sudija iz Ukrajine Foto: Printskrin/jutjub

Naime, na utakmici ekipa Kolos iz Kovaljivke i Sestara iz Odese, glavni sudija utakmice Anastasija Romanjuk, koja ima zvanje FIFA arbitra, pokazala je žuti karton fudbalerki Sestara Irini Majborodinoj zbog nesportskog ponašanja i agresivnog vikanja na ruskom. Tako parem piše ukrajinski sportski portal "Xsport".

Incident se dogodio proteklog vikenda, u utakmici trećeg kola prvenstva Ukrajine za žene. Navodno, sudija Anastasija Romanjuk svoju odluku opravdala je rečenicom "da se ne govori jezikom okupatora".

- Mi ovde ne komuniciramo na jeziku Rusije, ovo je ukrajinsko prvenstvo! Žuti karton zbog neslaganja. I zamolila je igračicu da komunicira na ukrajinskom. Ovo je ukrajinsko prvenstvo - tako je sudija objasnila svoju odluku treneru Sestara Denisu Kolčinu, piše "Xsport".

Anastasija Romanjuk ima 41 godinu, rođena je u Ivano-Frankovsku u Ukrajini, od 2015. ima FIFA značku. Od 2017. godine sudi i utakmice muškaraca, a od 2021. i mečeve Premijer lige, najvišeg ranga u Ukrajini.

Utakmica je završena pobedom ekipe Odese rezultatom 2:1. Inače, u Odesi, gradu na Crnom moru, govori se ruski jezik, to je stari ruski grad koji je osnovala ruska carica Katarina Velika, pored pređašnjeg vojnog utvrđenja.

Zamerili mu što govori ruski - Andrej Lunjin Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Da je rusofobija ozbiljna problem u Ukrajini pokazuje i primer golmana Reala Andreja Lunjina, koji je nedavno pred okršaj sa Pari Sen Žermenom u polufinalu Svetskog klupskog prvenstva izgovorio jednu reč na ruskom jeziku. Umesto "pivfinal" na ukrajinskom, Lunjin je rekao "polufinal" na ruskom, što je izazvalo gnev njegovih sunarodnika. On je rodom iz grada Berestin u Harkovskoj oblasti, gde se takođe, kao u Odesi, govori isključivo ruski jezik.