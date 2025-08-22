Slušaj vest

Fudbaler Mančester sitija Ruben Dijas produžio je ugovor sa klubom do 2029. godine, uz opciju produžetka na još 12 meseci, saopštio je danas engleski klub.Dijas (28) je prethodni ugovor imao do 2027, a sada je dodatno produžio saradnju. Portugalski reprezentativac stigao je u Siti 2020. iz Benfike za 65 miliona funti i odmah bio proglašen najboljim igračem Premijer lige u debitantskoj sezoni.

Tokom pet godina u klubu osvojio je četiri titule Premijer lige, Ligu šampiona, Liga kup i FA kup.

Foto: Karl Vallantine / imago sportfotodienst / Profimedia

"Veoma sam srećan. Mančester je moj dom, a navijači Sitija su neverovatni. Kada se osvrnem na trofeje i igru koju smo pokazali, ne mogu da zamislim da igram bilo gde drugde", rekao je Dijas.

Sportski direktor Sitija Hugo Vijana istakao je da je Dijas "vođa i na terenu i u svlačionici".

Kurir sport / Beta

