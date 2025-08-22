Slušaj vest

Isak je ove nedelje na Instagramu optužio klub da nije ispunio obećanja u vezi sa njegovim potencijalnim transferom, istakavši da želi odlazak usled interesovanja Liverpula.

Iz Njukasla su odgovorili da nijedan zvaničnik nije dao takva obećanja i da ponude koje su stigle nisu bile zadovoljavajuće.

"On je pod ugovorom, naš je igrač. Želim da igra za nas, nažalost neće biti u sastavu protiv Liverpula, ali 100% želim da ga ponovo vidim u dresu Njukasla", rekao je Hau na konferenciji za medije uoči meča koji se igra u ponedeljak na Sent Džejms parku.

Hau je potvrdio da Isak trenira odvojeno od ekipe i da se njih dvojica nisu sastajali ove nedelje, ali je naglasio da "nema ličnih problema" između njih.

"Situacija nije idealna ni za jednu stranu, ali nadam se da ćemo je prevazići", dodao je trener.

Isak je prošle sezone postigao 23 gola i bio drugi strelac Premijer lige, odmah iza Mohameda Salaha iz Liverpula.