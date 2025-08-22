Slušaj vest

Dragan Stojković Piksi mogao bi da napusti mesto selektora fudbalske reprezentacije Srbije.

Prvi trener srpske fudbalske reprezentacije Dragan Stojković ima nekoliko ponuda od klubova iz Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Turske. Nedavno je objavio širi spisak reprezentativaca, za utakmice protiv Letonije i Engleske, u prvoj polovini septembra.

Od meča sa Englezima i Albanacima sve zavisi - Dragan Stojković Piksi Foto: Starsport

Dobri rezultati fudbalske selekcije Srbije u proteklih nekoliko godina i činjenica da su Orlovi bili učesnici Mundijala u Kataru i EURO 2024 u Nemačkoj, te članovi elitne A divizije Lige nacija, stavili su Dragana Stojkovića u prvi plan. Posebno su za Piksija zainteresovani iz Turske, gde bi voleli da ga vide, objavio je portal Maxbetsport.

Da podsetimo, Dragan Stojković Piksi ima ugovor sa FSS do 31. decembra 2025. godine. Fudbalsku reprezentaciju Srbije tokom jeseni očekuju kvalifikacioni mečevi za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Ukoliko Piksi sa nacionalnim timom izbori plasman na Mundijal, gotovo je izvesno da će se sa njim produžiti saradnja.

Dragan Stojković Piksi

Može se reći, da su ključne utakmice za sudbinu Dragana Stojkovića na klupi Orlova, susreti protiv Engleske 9. septembra i Albanije, 11. oktobra u Beogradu.

Dragan Stojković Piksi postao je selektor fudbalske reprezentacije Srbije u martu 2021. godine. Otada je ispisao istoriju kao selektor sa najviše vođenih utakmica na čelu nacionalnog tima. Na kormilu Srbije Piksi ima čak 52 meča. Toliko nisu uspeli da ostvare ni selektori Jugoslavije, zemlje čiji je kontinuitet nastavila Srbija, a gde je rekorder bio Ivica Osim.

Piksi na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj Foto: Nemanja Nikolić

Dragan Stojković je krajem 2024. godine imao unosne ponude iz Južne Koreje, Australije i Bliskog istoka. To je čak i potvrdio na jednoj od konferencija nacionalnog srpskog tima.

- Istina je, ali na ovu temu ne bih da pričam u ovom trenutku – rekao je tada kratko Stojković.



Tokom leta pojedini strani mediji spekulisali su sa mogućnošću da Dragan Stojković Piksi napusti mesto selektora. U prvi plan, kao njegov naslednik izbio je Dejan Stanković, trener moskovskog Spartaka, a visoko su se kotirali Veljko Paunović koji radi u Ovijedu i Slaviša Jokanović, koji je nedavno prihvatio posao u Emiratima, gde je preuzeo Al Nasr iz Dubaija.

Kurir sport/Maxbetsport