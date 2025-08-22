Slušaj vest

Vladimir se borio na ruskoj strani na frontu kod Donjecka, a život je izgubio nakon što je nagazio na minu.

Tužnu vest podelili su Grobari na društvenim mrežama.

"Naš ruski brat Vladimir Valadaja Jurievič poginuo јe tokom izvršenja borbenog zadatka, nagazio јe na minu. Poslednje reči su mu bile: ‘Nemam noge, ne mogu da hodam. Slava Rusiji’ Počivaј u miru Vlado brate. Tvoji Srbi, tvoji ‘grobari'", poruči su navijači Partizana.

WhatsApp Image 2025-08-21 at 17.22.25_f17ec0b1 copy.jpg
profimedia-0337737872 copy.jpg
Anastas Karovski
shutterstock-2960561.jpg

