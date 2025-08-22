Navijač Partizana Vladimir Jurievič poginuo je na frontu tokom rata Rusije i Ukrajine.
NAVIJAČ PARTIZANA POGINUO NA FRONTU U UKRAJINI: Grobari se potresnom porukom oprostili od njega i otkrili njegove poslednje reči
Vladimir se borio na ruskoj strani na frontu kod Donjecka, a život je izgubio nakon što je nagazio na minu.
Tužnu vest podelili su Grobari na društvenim mrežama.
"Naš ruski brat Vladimir Valadaja Jurievič poginuo јe tokom izvršenja borbenog zadatka, nagazio јe na minu. Poslednje reči su mu bile: ‘Nemam noge, ne mogu da hodam. Slava Rusiji’ Počivaј u miru Vlado brate. Tvoji Srbi, tvoji ‘grobari'", poruči su navijači Partizana.
