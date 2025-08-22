Slušaj vest

Urnebesna slika dolazi iz Rumunije sa žreba za Kup Rumunije u fudbalu.

Žrebove često prati priča da su namešteni, a ovaj definitivno izaziva ozbiljnu sumnju u tako nešto.

Naime, na društvenim mrežama su se pojavili snimci gotovo tragikomičnog izvlačenja kuglica za parove Kupa nama susedne zemlje, a malo je reći da ćete se i sami nasmejati kada budete videli šta se desilo.

Naime, zamenik generalnog sekretara Fudbalskog saveza Rumunije, Gabrijel Bodesku je na snimku koji je dostupan pokušavao da promeša kuglice u maloj i prepunoj posudi, a nakon što je njegov pomoćnik izvukao kuglicu sa imenom Farul Konstance, usledio je šou Bodeskua.

On je doslovno jednu kuglicu uzeo i premeštao je iz ruke u ruku, dok je ostale navodno mešao. Na kraju je baš tu kuglicu i "izvukao", a u njoj se krilo ime Korvinul Hudenoare, koja će biti protivnik Farul Konstance u narednoj fazi Kupa, što se za za ovaj tim može smatrati kao lak žreb, jer je u pitanju drugoligaš.

U rumunskoj javnosti su odmah usledili komentari kako je ovaj žreb potpuno neregularan, dok su se iz Fudbalskog saveza oglasili tvrdeći da nema nikakve sumnje u nameštanje i da se propust dogodio, jer je posuda sa kuglicama bila premala.

Samim tim, Bodesku nije mogao da meša kuglice kako treba i morao je da ih drži rukom.

