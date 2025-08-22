Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21.00 gostuju Pafosu na Kipru, tačnije u gradu Limasolu u revanš meču kvalifikacija za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

U prvom meču, odigranom u Beogradu, Pafos je na iznenađenje mngoig slavio sa 2:1 i tako srpskog šampiona stavio pred najteži ispit uoči revanša.

1/54 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pafos Foto: Petar Aleksić

Pored nespornog kvaliteta koji u nogama poseduje "legija stranaca" u Pafosu, Zvezdu će u Limasolu sačekati pravi pakao od vremena!

Prema poslednjoj prognozni, u vreme odigravanja meča, očekuje se temperatura blizu 30 podeljka. Da "nesreća" po Zvezdu bude još veća, vlažnost vazduha će dostići čak 78 odsto!

Sve gore od goreg, ali Zvezdu niko ne sme potceniti kao ni šampionski gen koji je u klub usadio njen strateg, Vladan Milojević.

Crvenu zvezdu čeka pakao od vremena na Kipru Foto: Printscreen/ Google Weather

BONUS VIDEO: