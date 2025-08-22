Nikola Krstović nije dobio pravu šansu u Zvezdi, ali je u Seriji A pokazao koliko vredi...
prodat za džak para
STIŽE ZAMENA ZA BIVŠU "DEVETKU" CRVENE ZVEZDE: Da li je pronađena dostojna alternativa u špicu?
Crnogorski reprezentativac i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Nikola Krstović napustio je Leće posle odlične sezone, a italijanski tim je zamenu za njega pronašao u Superligi Srbije.
Krstović je prešao u Atalanatu, a prema saznanju novinara Saše Tavolijerija, italijanski klub je dogovorio dolazak Miloša Jovića, napadača IMT-a. Navodi se da će mladi napadač potpisati ugovor na četiri godine, a lekarski pregledi su zakazani za ponedeljak.
Nikola Krstović
Za sada niej poznato kakvi su planovi Lečea, navodi se da bi mladi golgeter mogao da ostane još jednu godinu u IMT-u, a od leta 2026. godine se priključi italijanskom timu.
Italijani navode da je dovođenjem Jovića pao u drugi plan eventualni angažman Nikole Štulića.
