Crnogorski reprezentativac i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Nikola Krstović napustio je Leće posle odlične sezone, a italijanski tim je zamenu za njega pronašao u Superligi Srbije.

Krstović je prešao u Atalanatu, a prema saznanju novinara Saše Tavolijerija, italijanski klub je dogovorio dolazak Miloša Jovića, napadača IMT-a. Navodi se da će mladi napadač potpisati ugovor na četiri godine, a lekarski pregledi su zakazani za ponedeljak.

Za sada niej poznato kakvi su planovi Lečea, navodi se da bi mladi golgeter mogao da ostane još jednu godinu u IMT-u, a od leta 2026. godine se priključi italijanskom timu.

Italijani navode da je dovođenjem Jovića pao u drugi plan eventualni angažman Nikole Štulića.

