Bosna i Hercegovina tuguje za tragično preminulim fudbalerom Sadinom Musićem (22) iz Omerbegovače, koji je jutros stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Do nesreće je došlo na lokalnom putu Maoča–Gornja Maoča, kada je Musić, vozeći automobil marke "Volksvagen", iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom. Automobil je sleteo sa mosta u Maočku reku, prevrnuo se i završio na krovu. Mladi fudbaler je poginuo na licu mesta.