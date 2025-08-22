Slušaj vest

Čak 10 mladih fudbalera, koji su prve igračke korake napravili na terenima iza juga Marakane, su nastupali u prvom timu Crvene zvezde od početka sezone 2025/26.

Time je Zvezda pokazala da ima veliko poverenje u rad i sistem Omladinske škole, ali i talentovane momke koji doprinose ostvarivanju rezultata seniorskog tima.

Brojnim pobedama su na startu nove takmičarske godine doprineli i mladi fudbaleri Zvezde. Omladinska škola, pored uspešnih rezultata, godinama unazad ostvaruje primarni cilj, a to je razvoj talentovanih igrača.

Tokom pripremnog perioda Zvezdini biseri, koji su stasali na terenima iza južne tribine stadiona “Rajko Mitić” su vredno i marljivo radili pod trenerskim nadzorom iskusnog stratega Vladana Milojevića. Na samom početku sezone minute su upisali: Nikola Stanković, Veljko Milosavljević, Stefan Leković, Adem Avdić, Vasilije Kostov, Matej Gaštarov, Jovan Šljivić, Vladimir Lučić, Luka Zarić i Aleksa Damjanović.

Samim tim dolazi se do podatka da je čak 10 igrača iz Zvezdine Omladinske škole upisalo minute u prvom timu u aktuelnoj sezoni.

Partizan je sa druge strane, večiti rival Crvene zvezde, od dolaska nove uprave u vatru bacio svoje "bebe", pa su tako crno-beli afirmisali Miloša Roganovića, Nikolu Simića, Vanju Dragojevića, Filipa Ugrešića, Bogdana Kostića kao i mnoge druge mlade nade iz škole Partizana.

Zvezda je opet odgovorila crno-belima sa svojom "decom"!

