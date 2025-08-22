Slušaj vest

Žreb za fudbalsko Svetsko prvenstvo biće održan 5. decembra u "Kenedi centru" u Vašingtonu, saopštio je danas američki predsednik Donald Tramp.

"To je verovatno najveći sportski događaj", rekao je Tramp u Ovalnoj kancelariji pored predsednika Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đanija Infantina, držeći trofej namenjen pobedniku Svetskog prvenstva.

Svetsko prvenstvo, koje se naredne godine održava u SAD, Kanadi i u Meksiku, uključivaće rekordnih 48 reprezentacija.

Planirano je da se odigraju 104 utakmice, dok je finale dodeljeno Nju Džerziju, gde je odigrana i završnica ovogodišnjeg Svetskog klupskog prvenstva.

Svetsko prvenstvo na programu je od 11. juna do 19. jula naredne godine.