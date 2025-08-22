Slušaj vest

Žreb za fudbalsko Svetsko prvenstvo biće održan 5. decembra u "Kenedi centru" u Vašingtonu, saopštio je danas američki predsednik Donald Tramp.

"To je verovatno najveći sportski događaj", rekao je Tramp u Ovalnoj kancelariji pored predsednika Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đanija Infantina, držeći trofej namenjen pobedniku Svetskog prvenstva.

Svetsko prvenstvo, koje se naredne godine održava u SAD, Kanadi i u Meksiku, uključivaće rekordnih 48 reprezentacija.

Planirano je da se odigraju 104 utakmice, dok je finale dodeljeno Nju Džerziju, gde je odigrana i završnica ovogodišnjeg Svetskog klupskog prvenstva.

Svetsko prvenstvo na programu je od 11. juna do 19. jula naredne godine.

Ne propustiteFudbalMUNDIJAL NE SME BITI ORGANIZOVAN NA LEŠEVIMA RADNIKA! Ponavlja se slučaj "Katar"! Radnici ginu od strujnog udara, obezglavljivanja, smrskavanja...
FudbalTRAGEDIJA POTRESLA SVET FUDBALA! Pao sa gornjeg dela stadiona na kom će se igrati Mundijal i POGINUO!
profimedia-0945730957.jpg
FudbalUEFA NAPRAVILA TOTALNU ZBRKU! Isplivali novi detalji haosa oko žreba za kvalifikacije za Mundijal! Nikad zamršenija situacija za Srbiju! Komplikovanije ne može!
WhatsApp Image 2024-11-18 at 10.58.28 PM.jpeg
FudbalSKANDAL U NAJAVI! UEFA DOZVOLILA "NAMEŠTANJE" ŽREBA ZA SP! Srbija bi mogla da ispašta zbog bizarne odluke, Hrvatska i još sedam selekcija mogu da biraju rivale!
serbia-denmark-6735.JPG

Detaljna analiza grupe pred predstojeći Mundijal u Kataru  Izvor: Kurir televizija