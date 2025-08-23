Slušaj vest

Fudbaleri Betisa pobedili su ekipu Alavesa sa 1:0, u meču drugog kola španske Primere. Jedini gol postigao je Đovani Lo Čelso u 16. minutu.

Utakmica na Olimpijskom stadion u Sevilji bila je izuzetno zanimljiva, a veliki broj promašaj uticao je da vidimo samo jedan pogodak. Imaće za čime da žele, pre svega gosti, jer su propustili tri "zicera".

Betisu je ovo četvrti bod u novoj sezoni, dok je Alaves ostao na tri boda. U trećem kolu Primere Betis gostuje Selti u Vigu, a Alaves dočekuje Atletiko Madrid.

Ne propustiteFudbalLOŠ START ZA VELJKA PAUNOVIĆA: Poraz Real Ovijeda na startu La Lige!
Screenshot 2025-06-22 074540.jpg
Fudbal"IZREČENE SU MNOGE STVARI, POTPUNO NEOSNOVANE..." Posle haosa sa Barselonom, Mark-Andre ter Štegen digao glas i izneo svoju verziju priče!
profimedia0798790105.jpg
Fudbal"SLEDEĆA SEZONA JE NAMEŠTENA" Trese se Španija! Ogorčeni Real brutalno udario po La Ligi: Ovo je manipulacija!
profimedia-0998191460.jpg
FudbalKURTOA ŽELI DA OSTANE U REALU: Srećan sam ovde...
profimedia-1013689006.jpg
FudbalVELJKO PAUNOVIĆ IGRA MEČ SEZONE! A, pravila su šokantna: Nema penala, odlučuje...
profimedia0798650655.jpg

Novak Đoković o rođendanu kćerke Tare 2. septembra Izvor: US Open Tennis Championships