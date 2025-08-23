Slušaj vest

Fudbaleri Betisa pobedili su ekipu Alavesa sa 1:0, u meču drugog kola španske Primere. Jedini gol postigao je Đovani Lo Čelso u 16. minutu.

Utakmica na Olimpijskom stadion u Sevilji bila je izuzetno zanimljiva, a veliki broj promašaj uticao je da vidimo samo jedan pogodak. Imaće za čime da žele, pre svega gosti, jer su propustili tri "zicera".

Betisu je ovo četvrti bod u novoj sezoni, dok je Alaves ostao na tri boda. U trećem kolu Primere Betis gostuje Selti u Vigu, a Alaves dočekuje Atletiko Madrid.