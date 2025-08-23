DUARTE ODLAZI! Stigla ponuda iz Brazila, igrač je prihvatio!
Nakon što je Dejan Stanković tokom jučerašnjeg dana morao da se suoči sa tim da je transfer Sebastijana Kaseresa iz Amerike propao, sada je tu i novi problem.
Prema pisanju Vilsona Gonzalesa Bronse, paragvajskog novinara – Aleksis Duarte će napustiti Moskvu i preseliti se u Brazil.
Za sada nije poznato o kom klubu je reč, ali će Stanković tako u dva dana praktično ostati bez dva štopera.
Duarte zajedno sa Ruslanom Litvinovim i Srđanom Babićem čiji defanzivni trio i nema sumnje da će se odlazak potencijalnog paragvajskog reprezentativca osetiti.
Kada se na sve to doda slab ulazak Spartaka u sezonu, ali i upitan Stankovićev status – ima razloga za brigu…
Spartak danas od 13 časova čeka teško gostovanje Rubinu u Kazanju.
Kurir sport / Meridian sport