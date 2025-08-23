Slušaj vest

Nakon što je Dejan Stanković tokom jučerašnjeg dana morao da se suoči sa tim da je transfer Sebastijana Kaseresa iz Amerike propao, sada je tu i novi problem.

Prema pisanju Vilsona Gonzalesa Bronse, paragvajskog novinara – Aleksis Duarte će napustiti Moskvu i preseliti se u Brazil.

Za sada nije poznato o kom klubu je reč, ali će Stanković tako u dva dana praktično ostati bez dva štopera.

Duarte zajedno sa Ruslanom Litvinovim i Srđanom Babićem čiji defanzivni trio i nema sumnje da će se odlazak potencijalnog paragvajskog reprezentativca osetiti.

Kada se na sve to doda slab ulazak Spartaka u sezonu, ali i upitan Stankovićev status – ima razloga za brigu…

Spartak danas od 13 časova čeka teško gostovanje Rubinu u Kazanju.

Kurir sport / Meridian sport