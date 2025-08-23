Slušaj vest

Iako je odavno okačio kopačke o klin i uplovio u trenerske vode, Ilija Stolica je kao napadač ostavio trag kojeg se sećaju i decanijama kasnije. Konkretno, u Belgiji i posle 20 godina nije zaboravljen het-trik koji je Srbin postigao u pobedi Sint Trojdena protiv Zulte Varegema, a novi okršaj ta dva kluba bio je povod da "HBVL" kontaktira nekadašnjeg napadača, danas trenera.

Stolica je ovom prilikom pričao na brojne teme, između ostalog i o trenerskim danima.

“U Trenčinu sam postigao velike stvari jer smo 2024. bili tim sa najvećim posedom lopte gledano na svetskom nivou. Klub je sa malim budžetom, ali u našoj ligi smo imali bolje brojke nego Barselona i Mančester Siti. U proseku 67% poseda. Nažalost, došlo je do velikih finansijskih problema u klubu”, prisetio se Stolica u razgovoru koji prenos Meridian sport.

Od oktobra prethodne godine i odlaska iz Slovačke, srpski trener je bez angažmana.

“Bilo je ponuda iz Kine i sa Bliskog istoka. Poslovi za koje je vezan veliki novac, ali ja više ne idem za tim. Kao igrač sam dobro zaradio, a pre Trenčina sam bio trener Partizana, u Fudbalskom savezu Srbije i u više klubova na Balkanu. Ali na Balkanu mora da se hitno razvije zapadniji pogled na fudbal – to sam uvek isticao. Neću više da radim u klubovima gde ljudi bez fudbalskog znanja vode glavnu reč. Razgovarao sam i sa belgijskim klubovima iz prve lige proteklih godina, ali do ugovora još nije došlo. Ko zna, možda se jednog dana vratim kao trener u Sint Trojden.”

Deset meseci bez angažmana Stolica je iskoristio da napuni baterije.

“Prvi put u životu sam imao toliko odmora. Nekada sam mislio da je golf sport za stare ljude, a sada ga rado igram sa svoja dva sina. Imamo kuću u Španiji i uživamo na golf terenu. U Španiji imam i mnogo poznanika iz fudbalskog sveta, bio sam da pratim rad u Atletik Bilbau i Real Betisu. Mirno čekam šta će dalje doći”, kazao je Srbin.

Kurir sport / Meridian sport