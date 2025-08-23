Slušaj vest

Ruski mediji u petak veče lansirali su vest vezanu za FK Crvena zvezda.

Naime, Telegram kanal "Ubojna sila" plasirao je informaciju da bi iz Zenita u Crvenu zvezdu trebalo da dođe Maksim Glušenkov. Reprezentativac Rusije i jedan od najboljih igrača u toj zemlji stigao bi na pozajmicu u Beograd.

Navodno, Maksim Glušenkov je od strane Zenita predložen Crvenoj zvezdi, koja je ponudu uzela u razmatranje. Napadač kluba iz Sankt Peterburga, navodno nije bio oduševljen celom pričom. Spreman je da dođe u Beograd, ali samo u slučaju da Crvena zvezda prođe Pafos i plasira se u Ligu šampiona.

Maksim Glušenkov je odličan prijatelj sa Nairom Tiknizjanom, koji je ovog leta stigao na Marakanu. Njih dvojica se poznaju iz vremena kada su igrali za Lokomotivu iz Moskve, i Tiknizjan bi voleo da uz sebe ima igrača kojeg poznaje i sa kojim bi mogao da razgovara na ruskom jeziku.

Novinari "Sport-ekspresa" kontaktirali su generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića i pitali ga, vezano za dolazak Maksima Glušenkova u Beograd.

- Da li je tačno da je Glušenkov odbio prelazak u Crvenu - pitao je ruski novinar.

- Ko je Maksim Glušenkov - uzvratio je pitanjem Zvezdan Terzić.

- Napadač Zenita - odgovorio je novinar.

- Ne znam, izvini - odgovorio je generalni direktor Crvene zvezde.

Maksim Glušenkov ima 26 godina, rodom je iz Smolenska i vrednost na Transfermarktu mu je 14.000.000 evra. Ponikao je u klubu Čertanovo, a potom je igrao za moskovski Spartak, Samaru, Himki, Lokomotivu, a od januara 2024. je u Zenitu. Sa klubom iz Sankt Peterburga ima ugovor do juna 2028. godine, a zbog jake konkurencije Zenit želi da ga pošalje u Zvezdu.

Crvena zvezda i Zenit gaje bratske odnose, a veže ih zajednički sponzor, naftna kompanija "Gasprom". Iz Zvezde u Zenit odlazili su Vukašin Jovanović i Strahinja Eraković, dok je prošle sezone na Marakanu, na jednogodišnju pozajmicu stigao Vanja Drkušić.