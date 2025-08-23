Slušaj vest

"Napustilo nas je devet igrača, još traje proces selekcije i uklapanja ekipe, ali verujem da možemo da nastavimo sezonu na dobrom nivou. Ovo su turbulentna vremena za klub, ali spremni smo da damo sve od sebe. I ja sam nov, stručni štab se promenio, i zato naglašavam - TSC je u velikoj tranziciji i stvaranju nove ekipe", rekao je Kalezić, a preneo klub.

Fudbaleri TSC-a iz Bačke Topole gostuju Vojvodini u Novom Sadu u subotu u šestom kolu Super lige Srbije.

"U trenutku u kojem se nalazimo, svaka utakmica za nas je veliki izazov, pa tako i ova. Ipak, dolazi nam u pravom momentu kada smo željni pobede i dokazivanja. Svi moraju da pruže maksimum i siguran sam da će tako i biti. Gladni smo, ne samo bodova, nego i dobre igre, daćemo sve od sebe, pa ćemo videti šta će to doneti", izjavio je Kalezić.

1/10 Vidi galeriju Crvena zvezda - TSC, meč 4. kola SLS 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

On je dodao da povratak nekoliko standardnih fudbalera daje optimizam pred meč u Novom Sadu.

"Gladni smo ne samo bodova nego i dobre igre. Nećemo menjati principe, a uz povratak Jovičića i Konrada možemo očekivati i drugačiji tim u odnosu na prethodno kolo", naveo je Kalezić.

Golman TSC-a Veljko Ilić ocenio je da ekipu očekuje zahtevna utakmica: „Znamo Vojvodinu, svaki duel je fizički i psihološki zahtevan. Očekujem da će ovaj doneti pravu takmičarsku borbu.“ Na tabeli Superlige Srbije TSC zauzima 7. mesto sa 7 bodova, dok je Vojvodina treća sa 10 osvojenih bodova i utakmicom manje.