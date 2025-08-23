Slušaj vest

Predstojeći revanš plej-ofa za Ligu šampiona između Pafosa i Crvene zvezde izazvao je ogromno interesovanje, "Alfamega" stadion u Limasolu, kapaciteta oko 10.000 gledalaca, rasprodat je do poslednjeg mesta.

Iako Pafos ne igra na svom matičnom stadionu, već koristi teren u Limasolu, to nije umanjilo podršku navijača pred odlučujući duel sa aktuelnim srpskim šampionom.

Kiparski tim dočekuje revanš sa prednošću od 2:1, stečenom u Beogradu, i sada ima šansu da na domaćem terenu završi posao i uđe u grupnu fazu najkvalitetnijeg fudbalskog takmičenja u Evropi.

Fudbaleri Crvene zvezde posle meča protiv Pafosa

Utakmica je zakazana za utorak u 21.00 po srpskom vremenu (22.00 po lokalnom), a pobednik dvomeča obezbediće mesto među 32 najbolja tima u Evropi. Žreb za grupnu fazu sledi dva dana kasnije, u četvrtak.