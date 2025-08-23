Slušaj vest

Fudbaleri „stare dame“ ugostiće TSC u derbiju šestog gola, a Tanjga se nada pobedi, nakon remija sa Javorom.

– Sastajemo se sa ekipom iz Bačke Topole, koji su i naši veliki sportski prijatelji. TSC je klub za svako poštovanje. Na terenu smo veliki rivali, ali su i naše komšije, a to znači i da je ovo derbi. Ipak, mi kao i na svakoj utakmici idemo i sada da pobedimo. Ne smemo da dozvolimo opet situacije kao u posledoj utakmici protiv Javora kada smo prespavali poslednjih pet minuta. Da li je to bilo zbog golova koje smo dali u pravo vreme, ali mi to nismo uradili. Sada dolazi popravni protiv ekipe koju poštujemo, moramo da se uozbiljimo i da ne budemo zadovljni nizom od tri pobede i da se opustimo i pomislimo da ćemo sledeću dobiti olako. Gubitak ta dva boda treba da nam bude otrežnjenje, igrači su shvatili da je to bila greška, a možda smo i mi kao stručni štab pogrešili. Mi smo ih doveli u neko razmišljanje i nismo smeli da dopustimo da u 90. minutu idemo da damo treći gol sa šestoricom igrača. Ali, nećemo više o tome, to je iza nas. Imamo problem sa povređenim Crnomarkovićem, Meri je danas odradio prvi trening posle povrede. Vidosavljević je blizu, nameće se, dobro radi i zaslužio je da dobije šansu, ali videćemo. Igrači su spremni i orni, mislim da nas čeka dobra utakmica, neće biti vruće kao prošli put – rekao je Tanjga.

Štoper Kolins Sičendže takođe se složio sa trenerom.

– Pripremamo se tokom čitave sedmice za ovaj meč, spremni smo da se borimo i da osvojimo tri boda. Držaćemo se naše igre i taktike i pozivamo naše navijače da dođu da nas podrže i da se svi zajedno borimo za pobedu.

1/4 Vidi galeriju Životna priča Miroslava Tanjge Foto: Nemanja Nikolić

On je takođe odgovorio na pitanje o pozivu u nacionalni tim Kenije.

– Velika mi je čast što sam pozvan da igram za reprezentaciju, to je i velika motivacija za mene i pokazatelj da idem u pravom smeru – rekao je Sičendže.

Tanjga ne želi da misli o tome da li je TSC poljuljan nakon poraza od OFK Beograda na svom terenu.

– Kada bismo gledali svaki put da li je neko izgubio ili ne, nećemo time da se bavimo. Želimo da mislimo i da gledamo samo našu igru. Normalno da je raspoloženje drugačije kada se izgubi, onda ekipa gleda da zbije redove. I kada se izgubi kod kuće, ekipa se poljulja, ali to nekada može da bude dobro, nekada ne. Ne treba da gledamo na to, već da se fokusiramo na našu igru, da budemo agresivni, da se takmičimo i da želimo pobedu. Naravno da bih voleo da kroz dobru utakmicu dođemo do pobedu. Ali najvažnije je da pobedimo, jer više volim da pobedimo uz lošu igru, nego da igramo dobro, a da ne pobedimo. Svoje igrače želim da učinim pobednicima – naglasio je Tanjga.

Odgovorio je i na pitanje zbog čega opet dolazi do pada u igri njegovih fudbalera.

– I kada sam došao pre nekoliko meseci, imali smo padove po čitavo poluvreme. Igrači su sada u poziciji da su zadovoljni, i kada treba da počnemo da igramo kako umemo, počnemo da odigravamo nerezonske stvari. Nema potrebe da radimo neke stvari, a kada analiziramo, oni su svesni grešaka. Moramo da znamo da u poslednjih pet minuta moramo da čuvamo gol, posebno kada znamo kada znamo koliko smo krvarili da oba puta dođemo do vođstva. To ne može da se reši preko noći, to je stvar u glavi. Napredujemo, ali ništa ne ide preko noći. Moramo da naučimo da igramo rezultat, jer to danas ljudi samo poštuju i pamte – zaključio je Tanjga.

Utakmica Vojvodina – TSC na programu je u subotu u 21 čas uz direktan prenos na kanalu Arena premium 1.