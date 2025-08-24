Slušaj vest

Crvenu zvezdu niko ne sme unapred da otpiše, bez obzira na neuspeh u prvoj utakmici protiv Pafosa, u plej-ofu Lige šampiona, rekao je za Kurir Radmilo Ivančević, čovek koji je bio prvi trener prvaka Kipra 2014. godine, kada je osnovan taj klub.

Radmilo Ivančević (74), nekadašnji golman Partizana i trener sa bogatim internacionalnim iskustvom, veruje u svog sugrađanina iz Aranđelovca Vladana Milojevića, ali i upozorava da nijedan trener nije čudotvorac, kada mora za svega nekoliko nedelja da spremi ekipu u koju dođe nekoliko novih fudbalera.

Kako ste videli prvu utakmicu Zvezde i Pafosa?

- Mene Pafos nije iznenadio Pafos! To je moj bivši klub. Ne mogu da kažem da sam očekivao pobedu, ali sam znao kako će igrati. Gledao sam Pafos i u Bačkoj Topoli protiv Makabija. Pozvali su me. Videlo se tada da imaju kvalitet, prošli su rutinski. Protiv kijevskog Dinama bilo je drugačije, posebno u drugoj utakmici, gde je ih je Pafos razbio. Znao sam da Zvezda neće imati lak posao - rekao je Radmilo Ivančević za Kurir i nastavio:

- Splet okolnosti doveo je do toga, da utakmica u Beogradu bude takva, kakva je bila. Pao je taj rani gol... Poremetio Zvezdu... Sve je posle toga kontrolisao Pafos, iako se Zvezda digla, pretila, napadala... Da li je izostanak Krunića toliko poremtio Zvezdu? Definitivno, Zvezda igra bolje sa Radetom Krunićem. Pokazao je koliko znači za ekipu u svim utakmicama. Da li će ponovo biti na tom nivou, kako može, videćemo... Neosporno je da je kvalitetan igrač, koji pravi razliku. I napadači pored njega mogu da dođu do izražaja, zna da gurne loptu... Zvezda ima brze fudbalere, kao što su Babika i Radonjić, sposobni su da pobegnu... Mogu baš oni na Kipru da budu ključni igrači.

Imate li neki savet za Vladana Milojevića?

- Vidite... Ne možeš preko noći dovesti igrača i odmah ga staviti da igra. Treba tu vremena. Da se on prilagodi, uklopi, upozna... Možda je to razlog što Zvezda nije blistala. Pričao sam sa Milojem, njega ništa od onoga što je pokazao Pafos nije iznenadilo. Zna on sve to dobro i zna sa kim ima posla.

Ko je favorit u revanšu?

- Niko ne sme da unapred otpiše Zvezdu! Ništa nije gotovo. Zvezda ne može da odigra slabo, kao u prvoj utakmici. Videćemo. Po meni to je sve potpuno neizvesno. Hajde da ne kažemo 50/50, jer Pafos ima prednost od jednog gola, ali sve je moguće.

Smeta li vam potcenjivački odnos dela javnosti prema kiparskom fudbalu?



- Godinama sam radio na Kipru, vodio sam Pafos 2014, bio njihov prvi trener. Znam dobro šta se tamo dešava. Idem svake godine na Kipra. Kad pričam ljudima kakav je to ozbiljan nivo, kakvi su tamo tereni... Ne veruju mi. U Pafos su sa mnom došli Miodrag Božović, Zoran Bidžić i Peca Milenković. Kasnije je došao i Radmilo Mihajlović... Mi smo trenirali na njivi, a sad su tamo tri terena, dva gde je trava kao tepih, a jedan sa veštačkom podlogom. Svlačionice i teretana su na svetskom nivou. Imaju fudbalski teren sa peskom, tražio je to trener Španac. Imaju i svoj hotel u gradu, gde ima 20 klinaca iz celog sveta, od 14 do 18 godina. Ovi rezultati nisu slučajnost. Biti prvak Kipra pored Apoela, Omonije i Anartozisa je bilo nezamislivo. Ali, sada nije... Pored Pafosa i Aris je izrastao u izuzetna klub. Sve to zahvaljujući dolasku stranog kapitala iz Rusije.

A, kako gledate na statistiku, koja je više na strani kiparskih klubova, u odnosu na srpske?

- Prošla su ta vremena, kad smo se radovali kada bismo za rivala dobili Kiprane. Poslednjih deset godina klubovi sa Kipra imaju mnogo više uspeha protiv srpskih ekipa. AEL i Apoel su izbacivali Partizan, Omonija i Apoel Zvezdu, pa sad AEK ponovo Partizan. Oni imaju samo tri do četiri domaća igrača u ekipi, sve drugo su stranci. Uslovi za rad su fantastični, dolaze sve bolji i bolji treneri, kao i fudbaleri. Mi, Srbi smo tamo ostavili veliki trag, a Kiprani to cene i ne zaboravljaju.

Kako se vama čini Zvezda ove sezone?



- Iskreno. Meni se ne sviđa toliki broj igrača u Zvezdi. Imaju tri tima... Previše je to! Imam običaj da se našalim, pa kažem - nisam bojadžija da belu vunu umočim u crvenu farbu i kažem gotovo. Arnautović, Badžo, Babika... Od njih se mnogo očekuje, a da vas pitam, koliko su oni u Zvezdi. Nisu ni mesec dana... Malo je to vremena. Ne može Miloje to da uklopi. Pa, nije mađioničar. Pafos je kupio Davida Luiza, ali on ne igra... Zašto? Treba mu vremena da se privikne i uigra. Opet, na stranu sve to, mislim da Zvezda ima kvalitet da može da se suprotstavi Pafosu.

Hvala Bogu, još mogu!

Hoćete li se vraćati trenerskom poslu?

- Ja sam vam aktivni penzioner. Ha, ha, ha... Imam sportski centar u Aranđelovcu, aktivno igram tenis. Skoknem do Crne Gore, Bosne, biću na Kipru u oktobru. Hvala Bogu, još mogu. Distancirao sam se od našeg fudbala, iz mnogo razloga. Bolje da sedim kod kuće, u mojoj avliji. Razumete, šta hoću da vam kažem...

Dosta se potencira vreme na Kipru, visoke temopreature i velika vlažnost. Šta vi kažete?

- Priča se o vremenu, a i kod nas je do pre nekoliko dana bilo 40 stepeni. Čujem se sa Veskom Mihajlovićem, on živi na Kipru, bio je direktor i trener Anortozisa. Pre neki dan smo pričali. Kaže mi, dobro je, bilo je 44 stepena... Kažem kako dobro? A, on će, ćuti, pre neki dan je bilo 48 stepeni. Mislim da visoka temperatura neće biti problem za Zvezdu. Vlažnost... Nema pravila. Može da je bude, ili ne... Ne treba obraćati pažnju na vremenske uslove. Živeo sam u Kuvajtu, u pustinji 11 godina, pa dođe ekipa i prilagodi se.

Šta mislite o golmanima Zvezde i Pafosa?

- Mateus meni ne izgleda loše, deluje pouzdano. Pokazao je na utakmicama da se na njega može ozbiljno računati. Ovo što sam video kod golmana Pafosa, ovog Mihaela je da deluje sigurno. Brani ono što mora da se odbrani - jasan je Radmilo Ivančević.