Dragan Stojković Piksi, selektor srpske fudbalske reprezentacije, na širi spisak igrača za utakmice protiv Letonije (6. septembar) i Engleske (9. septembar) u okvoru kvalifikacija za Mundijal 2026. pozvao je i mladog Ognjena Ugrešića iz Partizana.

Mnogi su se zapitali zašto je Stojković odlučio da povuče taj potez. Oni zluradi su komentarisali, da želi da pomogne svom prijatelju Predragu Mijatoviću i da momku podigne vrednost. Drugi, da se neko iz Partizanovih beba ugura u nacionalni tim... Treći, ko zna šta već... Na njihovu žalost, potez Stojkovića bio je patriotski, i ništa više od toga.

Pored srpskog ima i mađarski pasoš - Ognjen Ugrešić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Naime, Ognjen Ugrešić pored srpskog ima i mađarski pasoš, jer preko ženskog dela porodice vuče korene iz tog naroda. Ljudi iz FS Mađarske bili su dobro upoznati sa tom činjenicom, pa su od prošlog leta imali kontakt sa fudbalerom rođenim u Kikindi i njegovim menadžerom. Mađari su i predlagali Ugrešiću da prošlog leta pređe u TSC, gde bi dobio više prostora za igru, a samim tim bi im bio i bliže.

Ugrešićev menadžer Ostoja Stjepanović u aprilu nije odbacivao mogućnost da njegov klijent zaigra za Mađare.

- Zašto da ne? U mlađim kategorijama je igrao za Srbiju, sada je član U19 selekcije, ali videćemo kako će da se razvija i koju će državu izabrati. Možda bi mogao putem Nemanje Nikolića i Miloša Kerkeza, jer su oni mnogo postigli braneći mađarski dres. Previše je rano pričati o tome, ali nikad ne reci nikad. Ako dobijemo poziv, sešćemo i razgovarati - rekao je Stjepanović za "Nemzeti Sport".

Gleda u budućnost - Dragan Stojković Piksi Foto: Fss



Bio je svestan Dragan Stojković da bi Srbija mogla da izgubi kvalitetnog fudbalera, pa je povukao jedini razuman potez. Pozvao je Ugrešića u reprezentaciju i pokazao mu da se na njega ozbiljno računa.



U prošlosti bilo je fudbalera koji su rođeni na teritoriji Srbije, a da su reprezentativnu karijeru gradili u Mađarskoj. Takav je slučaj bio sa Žomborom Kerekešom koji je rođen u Senti, a igrao je za Bečej i Spartak, pre nego što se preselio u Mađarsku gde je 2004. debitovao za nacionalni tim.

Ognjen neće da komentariše poziv Mađara Da je bilo ozbiljnih razgovora između Mađara i Ognjena Ugrešića, da se potvrditi i između redova. Posebno što mladi fudbaler u izjavi za "Sportski žurnal" nije želeo uopšte da priča o ovoj temi. Na pitanje, da li je postojala mogućnost da zaigra za reprezentaciju Mađarske, Ugrešić je rekao:

- Ne bih komentarisao. Ne razmišljam o tome. Sad sam dobio poziv da igram za Srbiju.

Prvi Srbin koji je postao reprezentativac Mađarske bio je defanzivac Predrag Bošnjak, a njegovim primerom krenuo je i napadač Nemanja Nikolić. Mađari su Srbima uspeli da uzmu ispred nosa i Miloša Kerkeza, koji je isto, kao i Ognjen Ugrešić imao preko bake vezu sa tom zemljom. Danas je ovaj levi bek Liverpula, jedan od najstadnardinijih igrača u selekciji Mađarske.

Dragan Stojković je otkada je seo na kormilo srpske reprezentacije uradio mnogo, kada su u pitanju mladi fudbaleri koji su mogli da igraju za neku drugu selekciju. Pod Piksijevom komandom za Srbiju su zaigrali Mile Svilar (Belgija), Lazar Samardžić (Nemačka), Jan Karlo Simić (Nemačka), Stefan Mitrović (Kanada) i Petar Ratkov (Hrvatska). Bilo je tu i promašaja, Orlovi su kasnili kada su u pitanju Aleksandar Pavlović (Nemačka) i Stefan Bajčetić (Španija).