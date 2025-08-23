Slušaj vest

Trener fudbalera Novog Pazara Vladimir Gaćinović izjavio je danas da njegova ekipa u dobrom raspoloženju putuje u Suboticu, gde će gostovati Spartaku u šestom kolu Super lige Srbije.

"Pohvalio bih ponašanje i rad mojih momaka, to je jedini pravi put da individualno i timski rastemo. Ubeđen sam da ćemo sve to dobrim delom pokazati i u Subotici. Neće biti lako, ali ubeđen sam da ćemo odigrati dobro. Čak sam i siguran", rekao je Gaćinović.

Spartak i Novi Pazar igraće u nedelju od 20 časova na Gradskom stadionu u Subotici.

"Imali smo malo zdravstvenih problema tokom sedmice, mislim na Jovana Marinkovića, Žulijusa Eđikea Oparu i Ivana Davidovića, ali odradili su poslednja dva treninga. Biće spremni za utakmicu. Nadam se najboljem", kazao je Gaćinović.

U pazarskoj odbrani bi treći put uzastopno trebalo da kao štoper startuje Ensar Brunčević.

"Dve važne utakmice i dve pobede su iza nas. Nadam se da ćemo i na teškom gostovanju u Subotici biti na toj razini. Dobro smo radili, očekujemo pozitivan rezultat", naveo je Brunčević.

Novi Pazar je šesti na tabeli sa sedam bodova, dok je Spartak na 11. mestu i četiri boda.