ASPIRINI ŠOKIRANI NA STARTU: Porazi Bajer Leverkuzena i Frajburga, Ajntraht bolji od Verder Bremena
Fudbaleri Hofenhajma pobedili su na gostujućem terenu Bajer Leverkuzen 2:1, u utakmici prvog kola Bundeslige.
Prednost Bajeru doneo je Džarel Kvansa golom u šestom minutu, a izjednačenje Hofenhajmu Fisnik Aslani pogotkom u 25. minutu.
Pobedonosan gol za Hofenhajm postigao je Tim Lemperle u 52. minutu.
Bajer će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Verder Bremena, dok će Hofenhajm u Zinshajmu dočekati Ajntraht iz Frankfurta.
Ajntraht je na svom terenu u Frankfurtu pobedio Verder Bremen 4:1.
Prednost Ajntrahtu doneo je Čan Jilmaz Uzun golom u 22. minutu, a vođstvo je uvećao Žan-Mateo Bahoja pogotkom tri minuta kasnije.
Bahoja je svoj drugi pogodak na utakmici postigao u 47. minutu, dok je gol za Verder postigao Džastin Ndžinma minut kasnije.
Konačan rezultat postavio je Ansgar Knauf pogotkom u 70. minutu.
Augsburg je na gostujućem terenu pobedio Frajburg 3:1.
Prednost Augsburgu doneo je Dimitrios Janulis golom u 32. minutu, a vođstvo je uvećao Krislen Macima pogotkom u 42. minutu.
Treći pogodak za Augsburg postigao je Marijus Vulf u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena, dok je konačan rezultat postavio vezista Frajburga Vinčenco Grifo golom iz penala u 58. minutu.
Gol koji je postigao napadač Frajburga Lukas Holer u 17. minutu bio je poništen zbog ofsajda.
Ausburg će u narednom kolu dočekati Bajern Minhen, dok će Frajburg igrati na gostujućem terenu protiv Kelna.
Union Berlin je na svom terenu pobedio Štutgart 2:1.
Prednost Unionu doneo je Iljas Ansa golom u 18. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena na asistenciju srpskog napadača Andreja Ilića.
Konačan rezultat postavio je napadač Štutgarta Tijago Tomas pogotkom u 86. minutu.
Ilić je odigrao celu utakmicu za Union Berlin, dok je njegov sunarodnik u ekipi Štutgarta Lazar Jovanović u igru ušao u 82. minutu.
Union Berlin će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Borusije Dortmund, dok će Štugart dočekati Borusiju Menhengladbah.
Volfsburg je na gostujućem terenu pobedio Hajdenhajm 3:1.