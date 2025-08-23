Slušaj vest

Fudbaleri Hofenhajma pobedili su na gostujućem terenu Bajer Leverkuzen 2:1, u utakmici prvog kola Bundeslige.

Prednost Bajeru doneo je Džarel Kvansa golom u šestom minutu, a izjednačenje Hofenhajmu Fisnik Aslani pogotkom u 25. minutu.

Pobedonosan gol za Hofenhajm postigao je Tim Lemperle u 52. minutu.

Bajer će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Verder Bremena, dok će Hofenhajm u Zinshajmu dočekati Ajntraht iz Frankfurta.

Ajntraht je na svom terenu u Frankfurtu pobedio Verder Bremen 4:1.

Prednost Ajntrahtu doneo je Čan Jilmaz Uzun golom u 22. minutu, a vođstvo je uvećao Žan-Mateo Bahoja pogotkom tri minuta kasnije.

Bahoja je svoj drugi pogodak na utakmici postigao u 47. minutu, dok je gol za Verder postigao Džastin Ndžinma minut kasnije.

Konačan rezultat postavio je Ansgar Knauf pogotkom u 70. minutu.

Augsburg je na gostujućem terenu pobedio Frajburg 3:1.

Prednost Augsburgu doneo je Dimitrios Janulis golom u 32. minutu, a vođstvo je uvećao Krislen Macima pogotkom u 42. minutu.

Treći pogodak za Augsburg postigao je Marijus Vulf u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena, dok je konačan rezultat postavio vezista Frajburga Vinčenco Grifo golom iz penala u 58. minutu.

Gol koji je postigao napadač Frajburga Lukas Holer u 17. minutu bio je poništen zbog ofsajda.

Ausburg će u narednom kolu dočekati Bajern Minhen, dok će Frajburg igrati na gostujućem terenu protiv Kelna.

Union Berlin je na svom terenu pobedio Štutgart 2:1.

Prednost Unionu doneo je Iljas Ansa golom u 18. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena na asistenciju srpskog napadača Andreja Ilića.

Konačan rezultat postavio je napadač Štutgarta Tijago Tomas pogotkom u 86. minutu.

Ilić je odigrao celu utakmicu za Union Berlin, dok je njegov sunarodnik u ekipi Štutgarta Lazar Jovanović u igru ušao u 82. minutu.

Union Berlin će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Borusije Dortmund, dok će Štugart dočekati Borusiju Menhengladbah.

Volfsburg je na gostujućem terenu pobedio Hajdenhajm 3:1.