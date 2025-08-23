Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak gostuju Pafosu u revanš meču plej-ofa za Ligu šampiona.

Zvezda na Kipar odlazi sa minusom iz prvog meča 1:2 i pred crveno-belima je jako težak zadatak.

Crveno-beli će morati da odigraju daleko bolje nego u Beogradu, doduše, moći će da računaju i na Radeta Krunića, koji je "očistio" kartone u tom prvom meču.

Ali, veruje u prolaz i kiparski tim, a posbno njihov gazda Sergej Lomakin koji dolazi iz Rusije. On je danas proslavio rođendan, zahvalio se na čestitkama, a onda je poslao jasnu poruku svim navijačima Pafosa.

- Najveći poklon koji sam ikada mogao da dobijem već je dat - vidim našu porodicu Pafos kako se ujedinila i rasprodala stadion za ovu istorijsku noć u utorak. Stojimo na pragu istorije, sa šansom da se kvalifikujemo za UEFA Ligu šampiona - rekao je na početku Lomakin, a onda je dodao:

- Vaša strast, vaša vera, vaši neuništivi glasovi pretvoriće stadion u tvrđavu i dati našim igračima snagu da naprave ovaj korak. Svet će gledati. Pokažimo im šta je Pafos. Zajedno san pretvaramo u stvarnost - zaključio je gazda Pafosa.

Revanš meč igra se na stadionu "Alfamega" u Limasolu u utorak od 21 čas.